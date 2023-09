Der Primetime-Verlauf: ARD-Serien gleichauf

Die AGF weist für die beiden ARD-Serien "Die Heiland" und "In aller Freundschaft" die exakt gleiche Reichweite aus: 3,79 Millionen. Und auch die AdScanner-Verlaufskurven der beiden Serien sind ziemlich ähnlich - und dennoch dürften die beiden Serien unterschiedliches Publikum ansprechen. Um kurz vor 21 Uhr schießt die Kurve des Ersten nach oben, das dürften die Fans von "In aller Freundschaft" gewesen sein, die vor dem Beginn der Folge eingeschaltet haben. Um kurz nach 21 Uhr geht die Kurve dann wieder auf das vorherige Niveau zurück - hier dürften einige Fans von "Die Heiland" abgeschaltet und sich ein anderes Programm gesucht haben.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: Viele suchen die RTLzwei-Primetime

Während sich die Verlaufskurve von RTLzwei am Vorabend über weite Strecken hinweg in der Horizontalen befand, ging es erst ab 19 Uhr und mit "Berlin - Tag & Nacht" spürbar bergauf. Kurz vor der Primetime kamen dann noch einmal merklich neue Zuschauerinnen und Zuschauer zum Sender - sie wollten offenbar frühzeitig für das Primetime-Programm beim Sender sein. Auch Sat.1 und ProSieben verzeichneten um kurz vor 20:15 Uhr einen Anstieg, bei RTLzwei ist dieser aber noch ein kleines bisschen deutlicher zu erkennen.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Geteilter dritter Platz

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Mit jeweils 13 Prozent der gemessenen Haushalte teilen sich ZDF Werbefernsehen und Warner Bros. Discovery am Dienstag den dritten Platz. Auf den hinteren Plätzen gab es ebenfalls Bewegung: Sky Media erreichte nur 5 Prozent der Haushalte und war damit minimal schlechter unterwegs als Visoon. Normalerweise liegen die beiden Vermarkter gleichauf.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Ferrero pusht "Kinder"

Schon seit dem 1. September fährt Ferrero eine große Kampagne rund um seine Marke Kinder. Am Dienstag gab es dann den vorläufigen Höhepunkt mit 182 Spots, mehr waren es in den zurückliegenden Tagen nie. Und auch die Bruttoreichweite in Höhe von 183,43 XRP ist der höchste Wert seit dem Start der Kampagne, in der unter anderem die Produkte Happy Hippo, Pingui und Bueno beworben werden. Dabei hatte Ferrero übrigens einen ganz klaren Favoriten in Sachen Werbeträger: RTL. Beim Kölner Sender waren mehr als 20 Prozent aller Kinder-Spots zu sehen, RTL steuerte damit mehr als die Hälfte der Reichweite zur Kampagne bei.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.