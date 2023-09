Nach etwas mehr als drei Monaten Sommerpause stand bei ProSieben am Mittwochabend wieder "TV Total" auf dem Programm. Und auf die von Sebastian Pufpaff moderierte Show kann sich ProSieben aus Quotensicht nach wie vor verlassen: Mit 11,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Sendung weit über dem ProSieben-Senderschnitt, im Schnitt wurden etwa eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt. Allerdings wurde damit das im Frühjahr angestiegene Quotenniveau noch nicht ganz erreicht.

Nach "TV Total" begannen dann aber die wirklichen ProSieben-Probleme: "Zervakis & Opdenhövel. Live." sorgte dafür, dass sich der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf 5,6 Prozent mehr als halbierte. Auch diese Sendung blieb zum Staffelauftakt noch leicht unter dem Quotenniveau aus dem Frühjahr. Die Gesamt-Reichweite lag im Schnitt bei dürftigen 0,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Und auch die Thilo-Mischke-Reihe "Uncovered", die sich in der ersten von fünf neuen Folgen dem Thema Tattoos widmete, stieß nur auf wenig Interesse: Ab 22:10 Uhr sank die Gesamt-Reichweite weiter auf im Schnitt nur 0,24 Millionen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug zu diesem Zeitpunkt 1,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 4,8 Prozent Marktanteil erzielt. Immerhin ließ eine "Spiegel TV Reportage" am späten Abend den Marktanteil dann aber nochmal auf 7 Prozent steigen.

Ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer könnte ProSieben die "3-Millionen-Euro-Woche" von "Wer wird Millionär" gekostet haben. Die Mittwochs-Ausgabe erzielte mit 13,6 Prozent den bislang besten Zielgruppen-Marktanteil in dieser Woche - allerdings fiel der Aufschwung zur Wochenmitte nicht so stark aus wie man das bei früheren "3-Millionen-Euro-Wochen" beobachten konnte. Insgesamt sahen im Schnitt 2,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung, die sich bis Mitternacht zog und durch "RTL direkt" unterbrochen wurde. Zum Ende hin dürfte "WWM" dabei wie schon an den Tagen zuvor deutlich an Reichweite eingebüßt haben - was zur kuriosen Situation führte, dass "RTL direkt" in der "WWM"-Pause im Schnitt sogar auf eine etwas höhere Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen kam und in den Tagescharts Platz 2 hinter der "Tagesschau", aber vor "TV Total" und "WWM" selbst belegte.

Unterdessen hielt sich "Das große Backen" in Sat.1 auch in der zweiten Woche bei zweistelligen Marktanteilen - wenn auch mit 10,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auch denkbar knapp. Die absolute Reichweite in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen blieb im Vergleich zur Vorwoche stabil, insgesamt aber sank sie leicht um etwa 130.000 auf im Schnitt 1,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei den 14- bis 59-Jährigen, die Sat.1 und RTL als entscheidendere Zielgruppe ansehen, lag der Marktanteil bei 8,8 Prozent, "Wer wird Millionär" erreichte 11,7 Prozent, "TV Total" kam auf 8,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt