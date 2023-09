Mit einem Marktanteil von 5 Prozent in der klassischen Zielgruppe konnte das erste Promi-Special der "Schnäppchenhäuser" bei RTLzwei vor drei Wochen noch einen gelungenen Einstand hinlegen, seither zeigt die Quotenentwicklung allerdings in die falsche Richtung. Nachdem vergangene Woche schon nur noch 4 Prozent Marktanteil zu holen waren, kam die vorerst letzte Ausgabe nun nicht über 3,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Auch die Gesamt-Reichweite markierte mit 0,34 Millionen einen neuen Tiefstwert.

Zufriedener sein dürfte man mit Blick auf den Mittwochabend bei Vox. Dort meldete sich "Feuer, Wasser, Erde, Luft - Retter in ihrem Element" zurück. Die ersten vier Folgen Anfang des Jahres hatten nach einem enttäuschenden Beginn eine ansteigende Form gezeigt. An die konnte man nun anknüpfen: Mit 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Sendung auf einem ordentlichen Niveau, insgesamt hatten im Schnitt 0,64 Millionen Personen zugesehen. "Die letzte Spur - Die Cold-Case-Ermittler" war im Anschluss mit nur 4,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe allerdings ein Flop.

Kabel Eins erreichte mit den Filmen "Jagd auf Roter Oktober" und "James Bond 007: Im Angesicht des Todes" mit Marktanteilen von 5,8 und 5,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe am Mittwochabend gute Quoten - allerdings erging es dem "Quiz-Taxi" an Tag 3 nicht gut. War der Marktanteil am Tag zuvor noch auf sehr gute 7,4 Prozent geklettert, so weist die AGF diesmal nur magere 3,8 Prozent aus. Die Gesamtreichweite fiel von 0,51 auf 0,34 Millionen ab. Schwankungen sind allerdings durchaus nichts ungewöhnliches, spannend wird als nun, auf welchem Niveau sich die Quoten letztendlich im Schnitt einpendeln.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt