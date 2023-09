Der Primetime-Verlauf: Unglücklich platzierte Werbepausen bei Seven.One

Auch nach der Rückkehr aus der Sommerpause zeigte sich am Mittwochabend bei ProSieben wieder, dass es dem Magazin "Zervakis & Opdenhövel. Live." nicht wirklich gut gelang, den Schwung von "TV Total" zu nutzen und das Publikum dran zu halten. Ein Stück weit geht das allerdings auch auf eine offenbar nicht ganz glücklicke Platzierung der zweiten Werbeinsel in "TV Total" zurück. Um 21:08 Uhr startete die und dauerte fast neun Minuten an. Ein recht großer Teil des "TV Total"-Publikums vermutete offenbar hinter dem letzten Werbeblock keine längeren und sehenswerten "TV total"-Inhalte mehr: Die Kurve zeigt, dass viele gar nicht mehr zurückkehrten - und die rutschten dann logischerweise auch nicht in die ersten "ZOL"-Minuten rein.

Weniger glücklich war zudem wohl auch, dass "Das große Backen" um 21:45 Uhr gerade in der Werbepause war. Zu diesem Zeitpunkt wurden nochmal viele Zuschauerinnen und Zuschauer neu verteilt, weil die Primetime-Sendungen von ARD und ZDF zu Ende gingen. Das sorgte bei "Wer wird Millionär" für einen deutlichen Quotenschub. Ein paar bekam auch Sat.1 ab, wo das "Große Backen" mit Verzögerung kurz vor 22 Uhr ebenfalls erst seinen Höhepunkt erreichte - vermutlich hätte man aber auch noch ein paar Zapper mehr einsammeln können, wenn zum Umschaltzeitpunkt nicht gerade Werbung zu sehen gewesen wäre.

Der Vorabend-Verlauf: Gartenprofis am Vorabend eher kein Publikumsmagnet

Seit vergangener Woche zeigt das ZDF das am Sonntagnachmittag erfolgreich etablierte "Duell der Gartenprofis" auch mal unter der Woche am Vorabend. So richtig in Fahrt kommt es dort aber nicht: Die Sendung kann das "heute"-Publikum nicht halten und sammelt über den Verlauf auch nicht allzu viele Garten-Fans ein.

Daily Reach der TV-Vermarkter: WBD und ZDF gleichauf auf Rang 3

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Während die Ad Alliance wieder klar vor Seven.One an der Spitze rangiert, teilten sich am Mittwoch das ZDFwerbefernsehen und Warner Bros. Discovery mit seinem Portfolio an kleinen Sender den dritten Platz.

Werbe-Ranking: Amazon und Dr. Oetker Kopf an Kopf

Amazon sicherte sich am Mittwoch den Spitzenplatz im Bruttoreichweiten-Ranking der Marken, nur knapp dahinter rangiert aber Dr. Oetker, das ebenfalls auf knapp über 150 XRP kommt. Während Dr. Oetker seine Spots auf nur elf Sender konzentrierte, streute Amazon seine Schaltungen über mehr als doppelt so viele Kanäle. Beide eint aber, dass allein RTL jeweils über 40 Prozent der gesamten Bruttowerbereichweite beisteuerte. Dr. Oetker gewichtete dafür Sat.1 erheblich stärker - was sich hauptsächlich dadurch ergibt, dass man thematisch passend "Das große Backen" dort als Sponsor präsentiert.

