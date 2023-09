Im Ranking der Sendungen, die durch zeitversetzte Nutzung am meisten profitiert haben, war das ZDF in der zurückliegenden Woche mal wieder ganz vorne mit dabei - und das vor allem dank der Comedy-Schiene am späten Freitagabend. Das "ZDF Magazin Royale" mit Jan Böhmermann legte im Nachgang noch um 8,3 Prozentpunkte in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen zu und kam so auf 22,7 Prozent Marktanteil. Keine andere Ausgabe der Satire-Sendung erreichte im laufenden Jahr einen höheren Nachschlag.

Und auch die Gesamtreichweite des "ZDF Magazin Royale" steigerte sich noch um 350.000, hier musste sich Jan Böhmermann nur einem "heute show"-Spezial geschlagen geben, das zeitversetzt sogar auf 430.000 zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Das Special mit Fabian Köster und Lutz van der Horst steigerte den Marktanteil beim jungen Publikum um 6,3 Prozentpunkte - Platz zwei im Ranking. In Sachen Gesamt-Marktanteil konnten beide Sendungen ebenfalls zulegen. Am kommenden Freitag startet auch die reguläre Staffel der "heute show" - und wird dann vermutlich auch ein großer Hit in der zeitversetzten Nutzung sein.

Platz drei im Ranking der Sendungen mit dem höchsten Reichweiten-Nachschlag landete der ZDF-Krimi "Stralsund - Der lange Schatten", hier ging es um 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf insgesamt 5,15 Millionen hinauf. Auch der "Tatort" im Ersten legte noch um 190.000 Personen zu, die Marktanteile kletterten in beiden Fällen aber nur leicht nach oben.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show spezial 01.09.

22:30 2,80

(+0,43) 15,9%

(+1,7%p.) 0,79

(+0,30) 20,1%

(+6,3%p.) ZDF Magazin Royale 01.09.

23:06 1,56

(+0,35) 11,5%

(+2,0%p.) 0,70

(+0,32) 22,7%

(+8,3%p.) Stralsund - Der lange Schatten 02.09.

20:15 5,15

(+0,20) 23,9%

(+0,2%p.) 0,28

(+0,03) 7,2%

(+0,4%p.) Tatort: Gold 03.09.

20:15 8,39

(+0,19) 31,2%

(+0,2%p.) 1,35

(+0,06) 23,7%

(+0,3%p.) Crossfire - Tod in der Sonne 28.08.

22:18 1,85

(+0,18) 10,3%

(+0,7%p.) 0,21

(+0,02) 5,7%

(+0,4%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 01.09.

19:37 2,09

(+0,18) 10,4%

(+0,7%p.) 0,64

(+0,11) 18,1%

(+2,5%p.) Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache 01.09.

20:15 4,84

(+0,15) 21,1%

(+0,1%p.) 0,29

(+0,03) 7,4%

(+0,5%p.) extra 3 31.08.

22:52 1,85

(+0,15) 13,6%

(+0,7%p.) 0,38

(+0,05) 12,4%

(+0,9%p.) Markus Lanz 31.08.

23:19 1,66

(+0,14) 17,0%

(+0,7%p.) 0,20

(+0,03) 9,3%

(+1,0%p.) Crossfire - Tod in der Sonne 28.08.

23:03 1,59

(+0,14) 12,6%

(+0,8%p.) 0,15

(+0,02) 5,7%

(+0,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 28.08.-03.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Beim jungen Publikum konnte übrigens auch "Markus Lanz" mal wieder sehr deutlich von der zeitversetzten Nutzung profitieren, alle drei Ausgaben der Talkshow legten noch spürbar zu. Zwei von ihnen kamen durch die Nachschläge sogar noch auf einen zweistelligen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die Ausgabe am Donnerstag steht bei 9,3 Prozent (+1,0 Prozentpunkte).

Und dann wäre da ja auch noch "Schlag den Star", das schon in der regulären Betrachtung ein großartiger Erfolg für ProSieben war. Durch die Bereinigung stieg der Marktanteil aber noch einmal um 1,4 Prozentpunkte auf 18,4 Prozent. Das neue "Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show" war dagegen kein so großer Hit in der zeitversetzten Nutzung. Nur 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen für die erste Folge nachträglich noch hinzu, der Marktanteil in der Zielgruppe verringerte sich sogar leicht um 0,2 Prozentpunkte auf 12,5 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 01.09.

23:06 1,56

(+0,35) 11,5%

(+2,0%p.) 0,70

(+0,32) 22,7%

(+8,3%p.) heute-show spezial 01.09.

22:30 2,80

(+0,43) 15,9%

(+1,7%p.) 0,79

(+0,30) 20,1%

(+6,3%p.) Markus Lanz 30.08.

23:13 1,49

(+0,14) 15,0%

(+0,9%p.) 0,21

(+0,06) 10,4%

(+2,6%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 01.09.

19:37 2,09

(+0,18) 10,4%

(+0,7%p.) 0,64

(+0,11) 18,1%

(+2,5%p.) One Piece 01.09.

18:30 0,14

(+0,05) 0,9%

(+0,3%p.) 0,13

(+0,05) 6,0%

(+2,0%p.) Markus Lanz 29.08.

22:45 1,63

(+0,12) 13,4%

(+0,5%p.) 0,28

(+0,06) 10,7%

(+1,9%p.) Lenßen übernimmt 31.08.

19:26 0,72

(+0,06) 3,6%

(+0,3%p.) 0,16

(+0,06) 4,9%

(+1,7%p.) Schlag den Star 02.09.

20:14 1,65

(+0,11) 9,2%

(+0,3%p.) 0,66

(+0,07) 18,4%

(+1,4%p.) One Piece 30.08.

18:31 0,14

(+0,03) 0,9%

(+0,2%p.) 0,14

(+0,03) 5,7%

(+1,3%p.) Bella Italia - Camping auf Deutsch 02.09.

18:15 0,32

(+0,03) 2,2%

(+0,2%p.) 0,08

(+0,03) 3,4%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 28.08.-03.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt