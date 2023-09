3,20 Millionen Menschen haben sich am Donnerstag bei RTL das Finale der 3-Millionen-Euro-Woche von "Wer wird Millionär?" angesehen. Das waren deutlich mehr als an den drei Tagen davor, als die Reichweite bei rund zweieinhalb Millionen lag. Die Stärke liegt neben dem inhaltlichen Spannungsbogen aber wohl auch daran, dass das ZDF am Donnerstag ziemlich schwach unterwegs war. Die Komödie "Schatz, nimm du sie!" unter anderem mit Carolin Kebekus verfolgten nur 2,37 Millionen Menschen, das entsprach 10,8 Prozent Marktanteil. RTL kam mit seiner Quizshow dagegen auf deutlich bessere 17,7 Prozent.

Und auch beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 konnte Günther Jauch spürbar zulegen, die gemessenen 15,8 Prozent sind jedenfalls ein Bestwert für die Spezialwoche, 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer aus der genannten Altersklasse schalteten ein. Die ZDF-Komödie erzielte hier immerhin recht gute 8,3 Prozent. Dennoch: Kein anderer Sender war in der Primetime ähnlich erfolgreich wie RTL. Am besten gelang das noch Vox: Mit dem Film "Lucy" unterhielt man 440.000 junge Menschen, der Marktanteil lag bei 10,3 Prozent, die Gesamtreichweite betrug 1,25 Millionen.

Bei ProSieben dürfte man die Hoffnungen, der "Heiratsmarkt" könnte sich noch einmal entscheidend steigern, wohl aufgegeben haben. Auch in dieser Woche reichte es nur zu 5,0 Prozent Marktanteil. Erneut sahen wieder deutlich weniger als eine halbe Million Menschen zu. Eine alte Ausgabe "Schlag den Star" fiel im Anschluss sogar auf noch schlechtere 3,7 Prozent zurück.

Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte am Donnerstag derweil Das Erste mit seinem "Amsterdam-Krimi", hier sahen 4,51 Millionen Menschen zu, was 20,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum bedeutete. Dafür war der Krimi beim jungen Publikum mit 5,9 Prozent äußerst schwach auf der Brust. Später am Abend drehte vor allem "Extra 3" bei den Jüngeren mächtig auf und erzielte hier starke 13,1 Prozent.

Doch noch einmal zurück zu RTL, wo nicht nur "Wer wird Millionär?" überzeugen konnte. In der Nacht stiegen die Kölner mit dem Season-Opener nun auch endgültig in die NFL-Übertragungen ein. Und auch wenn die Quotendaten nur bis 3 Uhr gehen und so nicht das gesamte Match zwischen den Detroit Lions und den Kansas City Chiefs abdecken, lässt sich festhalten, dass, soweit ersichtlich, die Quoten hervorragend waren. Schon den Countdown zum Spiel sahen sich 170.000 Menschen an, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 11,5 Prozent. Das erste Viertel kam dann sogar auf 180.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 16,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt