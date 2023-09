Nach dem deutlichen Quoten-Einbruch in der Vorwoche hat sich "Zurück in die Schule" am Freitag wieder etwas erholt gezeigt. Mit 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte die Sat.1-Show mit Jörg Pilawa einen guten Marktanteil von 7,6 Prozent in der Zielgruppe. Die Quoten fahren damit in dieser Staffel weiter Achterbahn: Eine Woche zuvor hatte "Zurück in die Schule" mit gerade mal 5,6 Prozent Marktanteil einen Tiefstwert hinnehmen müssen, nachdem sich das Format zunächst mit 9,6 Prozent sogar stark wie nie zurückgemeldet hatte.

Insgesamt schalteten am Freitag aber sogar ein paar weniger Menschen ein als zuletzt - was auch mit dem spätsommerlichen Wetter zu tun haben dürfte. Mit 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauern blieb die Gesamt-Reichweite von "Zurück in die Schule" jedenfalls überschaubar. Das gilt im Übrigen auch für "Lego Masters" bei RTL, das diesmal von 1,13 Millionen Menschen gesehen wurde. Auch hier zog die Quote in der Zielgruppe übrigens an: 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten bei den 14- bis 49-Jährigen für sehr gute 14,9 Prozent Marktanteil und damit über zwei Prozentpunkte als noch vor einer Woche. Eine Kurz-Ausgabe der "Chartshow" fiel danach hingegen auf 8,9 Prozent zurück.

Zwischen RTL und Sat.1 sortierte sich am Freitagabend indes ProSieben ein, wo "James Bond 007 - Goldeneye" durchschnittlich 0,39 Millionen 14- bis 49-Jährige unterhielt und den Marktanteil damit auf überzeugende 11,0 Prozent trieb. Auch insgesamt lief es mit 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die 6,9 Prozent Marktanteil entsprachen, gut. Die anschließende "James-Bond-Story" wollten zudem noch 10,1 Prozent der Jüngeren sehen. Trotz des Bond-Erfolgs war zudem noch Platz für RTLzwei, das mit "Armageddon - Das jüngste Gericht" um 20:15 Uhr stolze 9,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erreichte und insgesamt 920.000 Personen vor den Fernseher lockte.

RTLzwei lag damit also klar vor Sat.1, aber auch vor Vox, das mit der Dokusoap "Wo die Liebe hinfällt" diesmal auf 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 6,3 Prozent in der Zielgruppe kam. Als Schlusslicht des Abends ging Kabel Eins hervor, wo "Navy CIS" zunächst mit gerade mal 2,2 Prozent Marktanteil startete. Immerhin: Nach 23 Uhr ging es auf mehr als sechs Prozent nach oben. Ernüchternd endete zudem am Vorabend die Comeback-Woche des "Quiz Taxis": Mit 2,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe setzte es am Freitag ein Tief. Die Quoten der Show schwanken somit deutlich: Einige Tage zuvor hatte das "Quiz Taxi" noch mehr als sieben Prozent eingefahren.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt