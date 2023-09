Für RTL lief die erste Übertragung eines NFL-Spiels in der Nacht zu Freitag bekanntlich richtig gut (DWDL.de berichtete) - und in den frühen Morgenstunden konnten die Quoten sogar noch gesteigert werden. Hervorragende 23,2 Prozent betrug der Marktanteil ab 4:44 Uhr, auch wenn die Gesamt-Reichweite angesichts der sehr frühen Uhrzeit mit 200.000 Fans freilich überschaubar blieb. Bei den 14- bis 29-jährigen Männern gelang beim Start mit einem Marktanteil von 57,3 Prozent sogar auf Anhieb ein neuer Bestwert für den Season-Opener der NFL.

Ausbaufähig sind hingegen die Quoten, die Nitro um 19:15 Uhr mit der ersten Ausgabe seines Football-Magazin erreichte: Auf gerade mal 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauer brachte es "NFL Sideline", sodass der Gesamt-Marktanteil bei gerade mal 0,4 Prozent lag. Auch in der Zielgruppe lag das neue Magazin mit nur 0,9 Prozent zunächst deutlich unter dem Senderschnitt. Der Rückenwind half vorerst nicht: Zuvor hatte der Serien-Klassiker "Ein Käfig voller Helden" nämlich noch 280.000 Personen zu Nitro gelockt und in der Zielgruppe starke 5,2 Prozent Marktanteil erzielt, nachdem "Immer wieder Jim" und "M.A.S.H." verbuchten schon mehr als vier Prozent schafften.

In der Primetime wiederum war bei Nitro auf "Medical Detectives" Verlass: Bis zu 530.000 Menschen fanden Gefallen an der True-Crime-Reihe, deren Marktanteil bis Mitternacht kontinuierlich auf bis zu 4,6 Prozent anzog. Trotz der NFL-Delle ging Nitro daher am Freitag mit einem Tagesmarktanteil von 2,6 Prozent in der Zielgruppe als größter unter den kleinen Sendern hervor - dicht gefolgt von ProSieben Maxx und DMAX, die es auf jeweils 2,5 Prozent brachten. ProSieben Maxx punktete nicht zuletzt mit Rugby: Auf beachtliche Marktanteile von 3,9 und 3,5 Prozent brachte es die WM-Partie zwischen Frankreich und Neuseeland am Abend. Damit lief es besser als für das U21-Fußballspiel zwischen Deutschland und der Ukraine, das im Vorabendprogramm nur 1,5 Prozent erzielte.

Schöne Quoten gab es zudem für Tele 5, wo die "SchleFaZ"-Reihe mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten ihren zehnten Geburtstag feierte. Mit dem Streifen "Can't Stop The Music" verbuchte Tele 5 nach 22 Uhr im Schnitt 130.000 Fans sowie sehr gute 2,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Im Vorfeld kam "Armageddon 2012" übrigens bereits auf 1,6 Prozent - und vielleicht wäre sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen, hätte Tele 5 den Film nicht ausgerechnet gegen "Armageddon - Das jüngste Gericht" bei RTLzwei programmiert, mit dem er allerdings außer des Namens nichts zu tun hat.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt