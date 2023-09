Der Primetime-Verlauf: Sat.1 sammelt ein

Die Sat.1-Show "Zurück in die Schule" war zwar kein durchschlagender Erfolg, hat am Freitagabend aber zumindest im Laufe des Abends einige Zuschauerinnen und Zuschauer eingesammelt. Nach einem sehr verhaltenen Start zog die Reichweite an - insbesondere ab 22 Uhr lief es dann ziemlich am besten. Zusätzlich kamen um 22:15 Uhr noch einmal einige Fans dazu, die dafür offensichtlich noch "Lego Masters" bei RTL gesehen haben.

Interessant auch: Das ZDF konnte gegen 21:45 Uhr - mitten in der "SOKO Leipzig"-Folge viele Zuschauerinnen und Zuschauer vom Ersten zu sich ziehen. Offensichtlich warteten diese auf das "heute-journal", das jedoch - wie freitags üblich - erst um 22:00 Uhr begann. Dabei hätten sie durchaus auch im Ersten Nachrichten sehen können, schließlich schlossen sich dort ab 21:45 Uhr die "Tagesthemen" an die "Praxis mit Meerblick" an.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: Quiz-Delle nach "Gefragt - gejagt"

Mit "Brisant" und "Gefragt - gejagt" hat die ARD am Vorabend zwei Formate, denen es gelingt, stetig neues Publikum anzulocken. Das war auch am Freitag nicht anders, wie der AdScanner-Verlauf zeigt. Bemerkenswert ist allerdings auch, dass die Quiz-Fans nach "Gefragt - gejagt" zunächst nur schwer bei der Stange zu halten waren. Trotz des passenden Vorlaufs sorgte der "Quizduell-Olymp" zunächst für eine recht deutliche Delle. Ab 18:45 Uhr profitierte hingegen einmal mehr "RTL aktuell".

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Auch am Freitag führte die AdAlliance dieses Ranking mit 36 Prozent wieder vor Seven.One Media an. Den dritten Platz belegte Warner Bros. Discovery mit 13 Prozent.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Kinder bleibt an der Spitze

Auch am Freitag war Kinder wieder die am meisten beworbene Brand im deutschen Fernsehen. Mit 174 ausgestrahlten Spots kam Ferrero auf eine Reichweite von 159,17 XRP und lag damit über 30 Punkte vor Amazon. Sehr häufig werden in diesen Tagen weiterhin Milka und die Telekom beworben, die als einzige Marken in den Top 10 des Werbe-Rankings AdScanner am Freitag über 200 Spots ausstrahlten.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.