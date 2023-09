Einen besonderen Gast hatte am späten Samstagabend "Das aktuelle Sportstudio", das anlässlich des Besuchs von Prinz Harry sowohl von Katrin Müller-Hohenstein als auch von Sven Voss präsentiert wurde. In der einstündigen ZDF-Sendung ging es im Kern um die Invictus Games. So generierte das ZDF nach 23 Uhr im Schnitt 13,6 Prozent Marktanteil. Das waren weniger als in den beiden Wochen zuvor. Insgesamt schauten 1,72 Millionen Menschen ab drei Jahren zu, ein für das Jahr 2023 ebenfalls unter dem Reichweitenschnitt liegender Wert. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Ausgabe auf 6,9 Prozent, was ebenfalls weniger war als an den vergangenen Bundesliga-Samstagen.

Deutlicher niedriger als gewohnt fielen auch die Ergebnisse des ZDF-Samstags-Krimis aus. Zur besten Ausstrahlungszeit und somit in direkter Konkurrenz zu dem Fußball-Länderspiel bei RTL hat der Sender eine neue Folge von "Das Quartett" gesendet. Sie holte niedrigere Reichweiten als alle fünf Ausgaben zuvor. Wurden im Mai 2021 noch deutlich über sieben Millionen linear Zusehende gemessen, waren es diesmal nur 4,05 Millionen. 19,3 Prozent Marktanteil wurden insgesamt festgestellt.

Schwer tat sich der 90-Minüter insbesondere bei den 14- bis 49-Jährigen: Gerade einmal 170.000 Menschen dieses Alters schauten im Schnitt zu, die Quote lag mit 4,4 Prozent im roten Bereich. Bezogen auf die sechste "Das Quartett"-Folge dürfte nun also der Blick in den Maschinenraum der Mediathek besonders spannend sein. Holen Fans der Reihe die verpasste Folge nun zeitversetzt nach?

Nicht nur das ZDF merkte übrigens das Live-Fußballspiel, auch im Ersten lief es für eine Ausgabe von "Die Hirschhausen-Show – Was kann der Mensch?" schlechter als zuletzt. Schauten sieben Tage zuvor noch 2,7 Millionen Leute zu, fiel die Reichweite diesmal auf 2,05 Millionen (10,2%). Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden dennoch klar überdurchschnittliche Ergebnisse festgestellt. Mit 9,6 Prozent in der angesprochenen Altersklasse kann die ARD durchaus richtig zufrieden sein.

