In einem spannenden Finalspiel der Weltmeisterschaft hat sich die deutsche Basketball-Nationalmannschaft gegen Serbien durchgesetzt und somit gekrönt. Das komplette Turnier gab es kostenfrei bei der Deutschen Telekom zu sehen, für das Finale wurde eine Einigung getroffen, dass auch das ZDF über die herkömmlichen Empfangswege übertragen konnte. Ab 14:15 Uhr war das "Sportstudio" am Start. Schon die Vorberichte kamen auf starke 3,9 Millionen Fans. Ab 14:40 Uhr, als das Spiel lief, stieg die allein im ZDF gemessene Reichweite auf durchschnittlich 4,63 Millionen. Bei den 14- bis 49-Jährigen war das Finale mit 1,39 Millionen die meistgesehene Fernsehsendung am Sonntag.

Das ZDF war zur Übertragungszeit selbstverständlich in beiden Gruppen klarer Marktführer. Insgesamt holte der Sender 35 Prozent Marktanteil, bei den Jungen stiegen die Werte sogar auf 44 Prozent. Und noch mehr Menschen als hier angegeben dürften den Erfolg gesehen haben. Nicht unwahrscheinlich, dass einige, die die Mannschaft bisher schon im TV verfolgt haben, auch das Finale bei der Telekom geschaut haben. Für die Magenta-Nutzung liegen wie üblich aber keine Zahlen vor.



Vom Basketball-Finale profitierte ab 17.20 Uhr dann auch noch die "Sportstudio Reportage", die auf 20,3 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren kam und bei den Jüngeren 20,1 Prozent erzielte. Gemessen wurden somit die mit Abstand besten Quoten seit vielen Jahren. Das ZDF führte am Sonntag das Senderranking mit Blick auf die Tagesmarktanteile an. 16,6 Prozent holten die Mainzer insgesamt, 12,8 Prozent bei den Jüngeren.

Ab zwölf Uhr mittags hatte bereits der "Fernsehgarten" für gute 15,6 Prozent Marktanteil gesorgt. Die gut zweistündige Show vom Lerchenberg erreichte 1,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Eher schwach schnitt indes eine neue Sonntags-Ausgabe des "Sat.1 Frühstücksfernsehen" ab neun Uhr ab. Die Live-Sendung aus Berlin landete am Vormittag in der klassischen Zielgruppe bei knapp unter fünf Prozent. Dafür darf sich Sat.1 über starke Werte am späteren Nachmittag freuen. Ab 17:20 Uhr sendete der Kanal eine Wiederholung der nun eigentlich in der Primetime laufenden Show "Das große Backen". Am Sonntagvorabend generierte diese nun 9,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt