Mit einer neuen Reihe ist das ZDF in die neue "Herzkino"-Saison gestartet – doch das "Hotel Barcelona" hat wohl nicht so viele Zuschauerinnen und Zuschauer empfangen wie erhofft. Mit einer Durchschnittsreichweite von 3,27 Millionen zusehenden Personen lag der 90-Minüter ganz grob auf dem Niveau der Sommer-Wiederholungen auf dem Sendeplatz, aber klar unter den Ergebnissen, die Erstausstrahlungen bisher im Jahr 2023 erreicht haben. Neue Stoffe kamen im Schnitt auf knapp fünf Millionen Fans, der Marktanteil gesamt lag bei 16 Prozent.

"Hotel Barcelona" kam zum Debüt nicht über 13 Prozent hinaus und muss nun wohl auf eine starke Performance in der Mediathek hoffen. Bei den 14- bis 49-Jährigen jedenfalls landete der Auftaktfilm bei schwachen 4,4 Prozent. Schwächer als sonst schnitt indes auch ein neuer "Tatort" im Ersten ab. "Erbamen. Zu spät." Sicherte sich im Schnitt nur 6,21 Millionen Krimifans – mit 24,8 Prozent Marktanteil war dem Krimi der Tagessieg dennoch nicht zu nehmen.



Bei den Jüngeren kam das Programm auf schöne 19,5 Prozent. Die aus der Sommerpause zurückgekehrte "Anne Will" diskutierte nach 21:45 Uhr über das, was in den vergangenen Wochen in Bayern rundum Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger los war. Doch die Reichweite des Talks sank auf 2,47 Millionen (12,2% gesamt). Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich das Format rund siebeneinhalb Prozent Marktanteil.

Steigende Werte im Laufe des Abends generierte indes ZDFneo, wo die rund 20 Minuten langen "Loving Her"-Folgen also erst Anlauf nehmen mussten. 0,07 Millionen Menschen sahen direkt ab 20:15 Uhr zu – gegenüber dem Lead-In "Deadly Tropics" (0,29 Millionen) verlor die Sendung also viel Publikum. Die zwei weiteren "Loving Her"-Folgen steigerten sich dann auf rund 100.000 Fans. Mit 0,3 und 0,4 Prozent Marktanteil im Gesamtmarkt lief es aber dennoch schlecht. Eine "heute-show"-Wiederholung ab kurz nach 21 Uhr ließ die Quoten auf 0,9 Prozent steigen, im Schnitt schauten rund 220.000 Menschen zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt