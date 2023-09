am 12.09.2023 - 08:35 Uhr

Rund eineinhalb Jahre mussten die Fans von "Love Island" auf neue Folgen der Show warten. Für die neue Staffel hat RTLzwei Moderatorin Sylvie Meis mit Oli P. einen Co-Moderator an die Seite gestellt, grundsätzlich hat sich am Konzept aber nichts verändert. Ob das die richtige Entscheidung war, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Zum Auftakt hatte "Love Island" jedenfalls noch viel Luft nach oben.

460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die Rückkehr der Sendung ins Programm des Senders an, 270.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 5,1 Prozent. Damit lag "Love Island" über dem Senderschnitt, der zuletzt nicht einmal mehr 4 Prozent betrug. Für "Love Island"-Verhältnisse ist das trotzdem ein recht überschaubarer Wert. Bleibt für den Sender zu hoffen, dass das jetzt nicht schon der Höhepunkt der gesamten Staffel war. 2022 landete "Love Island" zum Auftakt bei 6,3 Prozent - und schaffte in der Folge keinen besseren Wert mehr.

Im Windschatten von "Love Island" hat RTLzwei am späten Abend mit "Playdate - Lust auf Fetisch" ein gänzlich neues Format an den Start gebracht - das tat sich ab 22:25 Uhr aber richtig schwer. Nur 270.000 Menschen waren mit dabei, beim jungen Publikum musste sich RTLzwei mit schlechten 2,7 Prozent Marktanteil zufrieden geben. Weil es auch in der Daytime überwiegend schlecht aussah, lag der Tagesmarktanteil des Senders zum Wochenstart bei nur 3,9 Prozent - damit war man Schlusslicht der acht großen Vollprogramme.

Aber auch Sat.1 hatte am Montag mit Problemen zu kämpfen: Die Spielshow "99 - Eine:r schlägt sie alle!" schrammte mit 940.000 Zuschauerinnen und Zuschauern nur knapp an einem neuen Tiefstwert vorbei, nur in der letzten Woche sah es noch etwas schlechter aus. Mit 5,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kann man in Unterföhring jedenfalls nicht zufrieden sein. Eine Wiederholung von "Mein Mann kann" blieb danach bei 4,5 Prozent hängen.

Besser lief es für Kabel Eins, das am Montag vor RTLzwei und Sat.1 landete. Mit dem Film "Mr. & Mrs. Smith" versammelte man 870.000 Menschen vor den TV-Geräten, 350.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe, das entsprach guten 6,9 Prozent Marktanteil. "Die größten Action-Heldinnen aller Zeiten" konnte da nicht ganz mithalten und erreichte im Anschluss noch 4,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt