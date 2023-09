Mit guten Nachrichten hat die Sat.1-Sendung "Volles Haus" in den zurückliegenden Wochen und Monaten praktisch nie geglänzt. Nun ist es soweit: Mit der Ausgabe am Montag erzielte das Format einen neuen Bestwert. 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein und sorgten so in dieser Altersklasse für 6,0 Prozent Marktanteil. Es ist das erste mal überhaupt, dass das Format auf einen Marktanteil mit einer sechs vor dem Komma kommt.

Wie nachhaltig der Aufschwung sein wird, ist allerdings zweifelhaft. In der letzten Woche kam "Volles Haus" kein einziges Mal auf mehr als 3 Prozent. Und auch am Montag lag die Gesamtreichweite bei 190.000 und damit auf einem recht überschaubaren Niveau. In jedem Fall ist es aber ein Lebenszeichen, das "Volles Haus" am Montag gesendet hat. "Lenßen übernimmt" erzielte im Anschluss maximal 4,6 Prozent und blieb so weit unter dem Senderschnitt hängen.

Bei Kabel Eins ist derweil "Quiz Taxi" recht solide in die zweite Woche gestartet: Die neu aufgelegte Quiz-Sendung kam ab 18:55 Uhr auf 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, in der klassischen Zielgruppe entsprach das 4,8 Prozent. "Mein Lokal, Dein Lokal" erzielte zuvor noch 4,5 Prozent, "Achtung Kontrolle" kam danach auf 3,5 Prozent.

Großen Schwankungen war am Montag der Nachmittag von RTL unterworfen. "Punkt 12" unterhielt im Schnitt 670.000 Menschen und kam so auf 12,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, 9,6 Prozent waren es insgesamt. "Barbara Salesch - Das Strafgericht" kam danach auf 10,3 bei allen und 9,3 Prozent bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern, 900.000 Menschen sahen zu. Ulrich Wetzel steigerte sich mit seinem "Strafgericht" im Anschluss auf 1,19 Millionen Zuschauende, das ließ den Gesamt-Marktanteil auf richtig gute 12,8 Prozent steigen und auch bei den Jüngeren standen 10,6 Prozent auf dem Konto.

Wie schnell es aber auch bergab gehen kann, zeigte sich dann ab 17 Uhr. Da sahen das "Jugendgericht" von Ulrich Wetzel nämlich nur noch 950.000 Personen. Insgesamt kam RTL damit noch auf 9,6 Prozent, in der klassischen Zielgruppe standen plötzlich aber nur noch 5,2 Prozent auf dem Konto des Senders. "Unter Uns" steigerte diesen Wert danach wieder auf immerhin 9,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt