Der Primetime-Verlauf:

Bei "Wer wird Millionär" zeigt sich der übliche Quotenschub um 21:45 Uhr: Als der Krimi im ZDF endete, schalteten etliche weiter zu Günther Jauch - blieben aber zum Großteil nur, bis um 22:15 Uhr die Sendung durch "RTL direkt" unterbrochen wurde. Zu diesem Zeitpunkt sackte die Reichweite in den Vodafone-Haushalten deutlich ab und stieg nach Ende der Nachrichten-Unterbrechung auch nicht mehr in nennenswertem Umfang an.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: Der große Run auf "RTL aktuell"

"RTL aktuell" bleibt ein enormer Publikumsmagnet am Vorabend: Die Hauptnachrichtensendung von RTL hat viel mehr Zuschauerinnen und Zuschauer als die vorherige wie auch die nachfolgende Sendung - allerdings baut sich die Reichweite schon über die vorgelagerten Magazine "Explosiv" und "Exclusiv" nach und nach auf, die bereits im Verlauf deutlich steigende Reichweiten verzeichnen - "RTL aktuell" wirkt also noch deutlich über die eigentliche Sendung hinaus.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: WBD und ZDFwerbefernsehen gleichauf

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Dominierend war hier auch am Montag wieder die Ad Alliance. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 3 lieferten sich ZDFwerbefernsehen und Warner Bros. Discovery, die beide etwa 13 Prozent der Vordafone-Haushalte erreichten.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Kinder haben das Kommando

Schon in der vergangenen Woche war keine Marke bruttoreichweitenstärker in den deutschen TV-Werbeblöcken vertreten als Kinder von Ferrero. Zum Start in die neue Woche hat man nun aber nochmal einen regelrechten Turbo gezündet. Am Montag liefen 312 Spots für Kinder-Produkte oder die Aktion Kinder-Tag, die zusammen laut AdScanner eine Bruttoreichweite von sagenhaften 285,34 XRP erzielten, über 100 XRP mehr als beim Höchtwert der vergangenen Woche. Zum Vergleich: Amazon auf Platz 2 kam auf eine nicht mal halb so hohe Reichweite. Auch zum Start in die neue Woche waren es dabei vor allem die Sender der Ad Alliance, die für die hohen Reichweiten sorgten, auch Seven.One Media war aber in größerem Umfang belegt, ebenso RTLzwei.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.