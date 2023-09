Mit mehr als 10 Millionen Menschen in der Primetime hat Das Erste die Quotenlisten am Dienstag dominiert (DWDL.de berichtete). Am besten schlug sich dagegen das ZDF: Mit einer alten Folge von "Nord Nord Mord" verzeichneten die Mainzer zur besten Sendezeit 4,80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag bei starken 18,8 Prozent. Und auch "Die Chefin" lag später mit 12,5 Prozent noch auf einem soliden Niveau, hier sahen 2,90 Millionen Menschen zu.

Bei der privaten Konkurrenz fiel das Ergebnis dagegen deutlich mauer aus. Hier lief es für RTL am besten: Mit einer alten Folge "Take Me Out XXL" erreichte man dennoch nur 6,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, 720.000 Menschen sahen zu. Bei Vox unterhielt "Hot oder Schrott" sogar 780.000 Personen, davon waren aber weniger im Alter zwischen 14 und 49 Jahren - und so lag der Marktanteil in dieser Altersklasse bei 5,5 Prozent. Eine weitere Folge der Allestester fiel später auf 4,6 Prozent zurück, bei RTL musste sich "Extra" mit nur 3,6 Prozent begnügen.

Bei ProSieben verzichtete man angesichts der zu erwartenden, harten Konkurrenz auf eine neue Ausgabe der neuen Kebekus-Show "Wir gegen die" - und hat damit wohl die richtige Entscheidung getroffen. Mit der Rankingshow "Darüber… die Welt" kam man jetzt immerhin noch auf 620.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 5,1 Prozent.

Als einer der wenigen Privatsender setzte Sat.1 gegen die Fußball-Konkurrenz auf frische Ware - und ging damit erwartbar unter. Eine neue Folge "Navy CIS" erreichte zwar noch mehr als eine Million Menschen, beim jungen Publikum wurden aber nur 4,7 Prozent Marktanteil gemessen. Zwei frische Folgen von "Navy CIS: L.A." blieben im Anschluss bei 3,2 und 4,1 Prozent hängen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt