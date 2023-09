Mit 3,2 Prozent Tagesmarktanteil in der klassischen Zielgruppe ist es für RTLzwei am Dienstag ein außerordentlich schlechter Tag gewesen. Das ist auch auf das schwache Programm nach 20:15 Uhr zurückzuführen: Zur besten Sendezeit hatte die Sozialdoku-Reihe "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" mit Problemen durch die starke Fußball-Konkurrenz zu kämpfen. Nur 510.000 Menschen sahen zu, 200.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt.

Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag dadurch bei nur 3,3 Prozent - ein ziemlich enttäuschender Wert. Schlechter lief es für eine neue Folge von "Armes Deutschland" bislang noch nie. Nun wird man in Grünwald darauf hoffen, dass das ein einmaliger Ausrutscher war und es in der nächsten Woche - dann ohne die DFB-Elf im Gegenprogramm - besser laufen wird.

Allerdings hat RTLzwei auch noch eine andere Baustelle - und die heißt "Love Island". Schon am Montag startete die Kuppel-Reality mit ausbaufähigen Quoten, auf dem regulären Sendeplatz ging es nun noch einmal deutlich bergab. Lediglich 280.000 Menschen sahen am späten Abend zu, die Hälfte davon kam aus der Zielgruppe. Mit einem Marktanteil in Höhe von 2,8 Prozent kann man jedenfalls überhaupt nicht zufrieden sein. Gut möglich aber, dass die Show ebenfalls unter der Fußball-Konkurrenz litt. Nun kommt es auf die nächsten Tage an, den Start in die neue Staffel hat "Love Island" aber vermasselt.

Für Kabel Eins sah es in der Primetime derweil noch schlechter aus. Mit dem Hollywood-Film "Der Kaufhaus-Cop" erreichte der Sender nur 3,1 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, nur 470.000 Menschen sahen zu. Am Vorabend gab es dagegen ein inkonsistentes Bild: "Achtung Kontrolle" blieb bei schlechten 2,8 Prozent hängen, "Quiz Taxi" kam zuvor noch auf 4,1 Prozent. Highlight war jedoch "Mein Lokal, Dein Lokal", das es auf 7,4 Prozent brachte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt