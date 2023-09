Ein Vorabend-Quotenproblem lässt sich dieser Tage beim Privatsender RTLzwei erkennen. Zumindest an den ersten beiden Ausstrahlungstagen hat die neue Doku-Soap "VIP Only" um kurz nach 17 Uhr nicht im Geringsten funktioniert und Besserung ist nicht in Sicht, weil das Format am Dienstag noch nachgab. Die Gesamt-Reichweite verringerte sich um 30.000 auf gerade einmal noch 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, bei den Werberelevanten sank die Quote auf miserable 0,7 Prozent. Somit ist die Produktion schon jetzt ein Absetzungskandidat.

Auch übrigens, weil sie das ohnehin nicht stabile "Köln 50667" mit in die Tiefe reißt. Die tägliche Serie generierte am Dienstag nach 18 Uhr gerade einmal 0,9 Prozent Marktanteil insgesamt. Nur rund 70.000 Menschen wollten die neue Episode im linearen Programm sehen – weniger Zuschauerinnen und Zuschauer hatte das Programm bei RTLzwei noch nie. Schwächer als üblich lief danach dann auch "Berlin – Tag & Nacht", wenngleich sich die Serie mit 3,2 Prozent deutlich stärker zeigte.



Im Abendprogramm sicherte sich RTLzwei schließlich 4,2 Prozent Marktanteil. Diesen Wert generierte sowohl "Armes Deutschland" als auch "Love Island": Speziell letztere Produktion bräuchte eigentlich mehr, um den Produktionsaufwand zu rechtfertigen. Besser lief der Dienstag übrigens für Vox. "Das perfekte Dinner" holte nach 19 Uhr wunderbare 11,1 Prozent, zwei zweistündige "Hot oder Schrott"-Ausgaben bescherten dem Sender abends dann 6,6 und 7,0 Prozent.

Somit lag Vox zur Primetime vor Kabel Eins, wo zwei Filme ebenfalls gut abschnitten. "Shrek – Der tollkühne Held" sicherte sich dort fünfeinhalb Prozent Marktanteil der Umworbenen, "Per Anhalter durch die Galaxis" holte nach 22:05 Uhr dann noch knapp fünf Prozent. Ausbaufähig lief das "Quiz Taxi" mit 3,6 Prozent. Zuvor holte "Mein Lokal, dein Lokal" bessere 4,5 Prozent, danach kam "Achtung Kontrolle" auf ebenfalls stärkere vier Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt