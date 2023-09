am 20.09.2023 - 09:11 Uhr

In Bayern gibt es einen Begriff, den man verwendet, wenn es darum geht, zu sagen, dass man auf einen Berg/Baum oder sonstiges steigt. Kraxeln. Kraxeln ist ein Ansteigen, verbunden mit mehr oder weniger Anstrenung. Entsprechend lässt sich mit Fug und Recht sagen, dass "Die Rosenheim-Cops" erfolgreiche Kraxler sind. Das ZDF hat im linearen Programm am Dienstag alleine zwei Folgen der gemütlichen Krimireihe wiederholt. Die ab 16:15 Uhr gesendete Episode kam dabei auf fantastische 28,9 Prozent Marktanteil. Werte um 25 Prozent sind für die Bavaria-Produktion längst normal, Ergebnisse wie nun am Dienstag sind aber eher selten. Auf dem Sendeplatz lief es 2023 bis dato erst einmal besser. 2,67 Millionen Personen sahen die Nachmittags-Folge. Auf dem Sendeplatz um 19:25 Uhr kam die Serie indes dann auf 3,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und damit verbunden auf 14,8 Prozent.

Gefragt waren übrigens auch die deutschen Serien im Ersten. Hier kam "Die Heiland" auf 3,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, "In aller Freundschaft" schloss sich mit 3,77 Millionen an. 15,9 und 16,3 Prozent waren die Folge. Am späteren Abend holte "Maischberger" 1,10 Millionen Personen vor die Bildschirme (9,9%), während "Markus Lanz" im ZDF auf 1,34 Millionen (14,6%) kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt