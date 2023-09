am 21.09.2023 - 08:35 Uhr

Mit großer Spannung wartete man nicht nur bei RTL an diesem Morgen auf die Quoten des neuen Formats "Die Verräter", taten sich doch Strategie-Reality-Formate auf dem deutschen Markt in der Vergangenheit stets schwer. Nun liegen die ersten Zahlen vor - und sie fielen zumindest ordentlich, wenn auch nicht überragend aus.

So reichte es bei den 14- bis 49-Jährigen für einen Marktanteil von 10,8 Prozent und damit etwas mehr als den derzeitigen RTL-Senderschnitt. Die Marktführung beim jungen Publikum musste RTL aber trotzdem einem anderen überlassen: Die Böhmermann-Show "Lass dich überwachen", die nach einer Corona-bedingten Pause erstmals in die Primetime befördert wurde, erreichte um 20:15 Uhr sogar 11,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

Ein Stück weit verkehrte Welt: RTL hatte mit den "Verrätern" insgesamt die Nase im Vergleich mit dem ZDF vorn: Während "Lass dich überwachen" im Schnitt 1,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zählte, kamen "Die Verräter" bei RTL auf eine Gesamtreichweite von 1,93 Millionen. Für RTL-Verhältnisse war das "Verräter"-Publikum etwas älter als gewöhnlich - und das ist ja durchaus beabsichtigt, wenn man bedenkt, dass der Sender inzwischen auch viel lieber auf die Altersgruppe 14-59 als 14-49 blickt. Hier erreichten "Die Verräter" einen Marktanteil von 10,5 Prozent - zum Vergleich: der RTL-Schnitt liegt in diesem Jahr bislang bei 9,4 Prozent.

Doch zurück zur klassischen Zielgruppe 14-49: Hier sortierten sich "Die Verräter" um 20:15 Uhr zunächst noch hinter "TV Total" ein, das bei ProSieben die stärkere Konkurrenz aber durchaus zu spüren bekam und mit 10,9 Prozent Marktanteil den geringsten Wert seit Februar hinnehmen muste. Die Gesamt-Reichweite war mit im Schnitt 1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber im Vergleich zur Vorwoche in etwa stabil. "Zervakis & Opdenhövel. Live." und "Uncovered" erreichten danach sogar minimal höhere Marktanteile als in der Vorwoche, mit 5,7 Prozent und 5,2 Prozent fielen sie aber auch in dieser Woche wieder sehr überschaubar aus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt