Mit einem beim jungen Publikum dank Jan Böhmermann ungewöhnlich starken ZDF und dem mit Spannung erwarteten RTL-Neustart "Die Verräter" war die Konkurrenz-Situation am Mittwochabend insbesondere in der klassischen Zielgruppe im Vergleich zu den letzten Wochen deutlich angespannter - was unter anderem "Das große Backen" in Sat.1 zu spüren bekam.

Nachdem das Format in den vergangenen Wochen stets zweistellige Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen erzeilen konnte, ging es nun deutlich auf 8,6 Prozent nach unten - 2,6 Prozentpunkte weniger als sieben Tage zuvor und zugleich der geringste Wert für das Format seit 2019. Die Gesamt-Reichweite fiel im Vergleich zur Vorwoche um 150.000 auf nun im Schnitt 1,3 Millionen Zsuchauerinnen und Zuschauer.

Vox zeigte sich von der veränderten Konkurrenz-Situation zwar unbeeindruckt und gewann mit "Feuer, Wasser, Erde, Luft - Retter in ihrem Element" sogar 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf 0,78 Millionen hinzu, der Marktanteil von 6,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe blieb aber trotzdem auf einem nur mittelmäßigen Niveau. "Die letzte Spur - Die Cold-Case-Ermittler" floppte im Anschluss mit 3,7 Prozent Marktanteil sogar völlig.

RTLzwei startete mit einer Doppelfolge "Die Wollnys" zunächst mit 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nur mau in den Abend, konnte sich mit einer zweiten Folge ab 21:15 Uhr aber noch auf 5,1 Prozent steigern. 760.000 Zuschauerinnen und Zsuchauer wurden hier insgesamt für die zweite Folge gezählt. Im weiteren Verlauf des Abends setzte sich dieser Aufwärtstrend aber nicht fort: "Love Island" kommt in diesem Jahr nicht in die Gänge, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag diesmal bei nur 3,7 Prozent. 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt im Schnitt zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt