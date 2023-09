am 21.09.2023 - 09:15 Uhr

In dieser Woche beendete Das Erste nun auch am Film-Mittwoch seine Sommerpause und zeigte mit "Flunkyball" mal wieder eine Erstausstrahlung. Die holte sich direkt auch den klaren Primetime-Sieg beim Gesamtpublikum - was allerdings auch der Tatsache geschuldet war, dass im ZDF mit "Lass dich überwachen" ein Format lief, das vor allem eine jüngere Zielgruppe ansprach.

Trotzdem darf man sich bei der ARD natürlich über 3,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und einen starken Marktanteil von 15,0 Prozent beim Gesamtpublikum freuen. Bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich der Marktanteil auf 6,5 Prozent. Stärkster Verfolger in Sachen Gesamt-Reichweite war RTL, wo "Die Verräter" 1,93 Millionen Menschen erreichte.

Das ZDF lag mit "Lass dich überwachen" bei 1,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und damit nicht allzu weit vor seinem Ableger ZDFneo, wo "Wilsberg: Das Jubiläum" im Schnitt 1,74 Millionen Krimi-Fans erreichte. Der Marktanteil belief sich auf für ZDFneo-Verhältnisse sehr gute 7,2 Prozent beim Gesamtpublikum, 2,5 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Eine zweite "Wilsberg"-Folge direkt im Anschluss lief etwas schwächer und kam mit 1,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf einen Marktanteil von 5,8 Prozent beim Gesamtpublikum.

Doch nochmal zurück zum Ersten: Dort erreichte "Maischberger" am späteren Abend 1,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag mit 12,7 Prozent so hoch wie seit Februar nicht mehr. Dabei half wohl auch, dass es diesmal keine direkte Talk-Konkurrenz durch Markus Lanz gab, der aufgrund des "Sportstudios" zur Champions League erst um Mitternacht auf Sendung ging. Das "Sportstudio" sahen im ZDF 1,4 Millionen Menschen, was 12,8 Prozent Marktnateil entsprach, bei Lanz waren danach noch 0,82 Millionen mit dabei. Der Marktanteil belief sich hier auf 12,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt