Der Primetime-Verlauf: "Die Verräter" können Publikum nicht halten

Im Schnitt erzielte die Premiere von "Die Verräter" bei RTL am Mittwochabend der AGF-Erhebung zufolge ziemlich ordentliche Quoten - spannend ist aber vor allem bei einem neuen Format stets auch der Blick darauf, wie sich die Reichweite innerhalb einer Sendung entwickelt hat. Einen Einblick gibt hier der Nutzungsverlauf in den rund eine Million Vodafone-Haushalten, die in den Daten von All Eyes On Screens enthalten sind. Und hier zeigt sich, dass nach der zweiten Werbepause nach etwa einer Stunde ein größerer Teil des Publikums nicht mehr zurückkehrte. Direkt davor war aufgelöst worden, wer zuerst von den Verrätern "ermordet" wurde und daher das Spiel bereits verlassen musste, bevor es richtig begonnen hatte.

Hoffnung schöpfen wird man bei RTL dafür daraus, dass es ab 21:45 Uhr dann doch wieder nach oben ging - offenbar gelang es also einige nach dem Ende von "Lass dich überwachen" im ZDF oder "Flunkyball" im Ersten rüberzuziehen. Allerdings gilt auch hier: Nach einer weiteren Werbepause ging's auch hier wieder deutlich runter, sodass der letzte Teil der Sendung, die mit einem Cliffhanger zu Folge 2 endete, gleichzeitig auch der mit der geringsten Reichweite war.

Der Vorabend-Verlauf: "Mein Lokal, Dein Lokal" und "Quiz-Taxi" harmonieren nicht richtig

Am Vorabend zeigt sich im Kurvenverlauf von Kabel Eins, dass mit dem Start des "Quiz-Taxi" die Reichweite im Verlgeich zu "Mein Lokal, Dein Lokal" zuvor erstmal ein ganzes Stück zurückgeht und dann von diesem niedrigeren Start-Niveau wieder langsam ansteigt. Das lässt darauf schließen, dass das Zusammenspiel der beiden Formate nicht besonders gut funktioniert.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Ad Alliance unangefochten vorn

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Das Bild vom Mittwoch ist nicht überraschend: Die Ad Alliance erreichte mit ihren Werbeflächen 37 Prozent der Vodafone-Haushalte und lag damit mit einem deutlichen Vorsprung an der Spitze.

Werbe-Ranking: Schokolade, Pizza und Burger

Warum die Privatsender derzeit so stark gegen mögliche Werbeeinschränkungen für ungesunde Lebensmittel lobbyieren, lässt sich nach einem Blick auf die reichweitenstärksten TV-Kampagnen vom gestrigen Mittwoch nachvollziehen: Ganz vorne stehen mit den "Kinder"-Produkten von Ferrero und Milka von Mondelez zwei Kampagnen für Süßigkeiten, dahinter rangiert folgt dann Dr. Oetker, mit seiner Werbung u.a. für Fertigpizza, Fertigpuddig und Backmischungen, gefolgt von der Fast-Food-Kette McDonald's.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.