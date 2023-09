Ganz neu ist die Idee, Verbraucher-Sendungen unter dem Titel "Check" laufen zu lassen und dann einzelne Branchen oder Unternehmen unter die Lupe zu nehmen, nicht, seit vergangenem Jahr gibt's das nun aber auch in unregelmäßigen Abständen in Sat.1. In dieser Woche standen nun die Discounter-Ketten auf dem Programm - und bescherten dem Sender die bislang mit Abstand höchsten Quoten für diese Reihe.

So sahen im Schnitt 1,32 Millionen Zuschauerinnen und Zsuchauer zu, der bisherige Höchstwert wurde mit dem Optiker-Check erreicht, den Anfang des Jahres knapp über eine Million Menschen gesehen hatten. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 9,5 Prozent ebenfalls auf dem bisherigen Höchstwert und weit über den Sat.1-Normalwerten. Davon profitierte auch das Magazin "Akte", das im Anschluss mit 8,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe den besten Wert seit dem Neustart erzielte.

Weniger zufrieden wird man hingegen heute nebenan bei Kabel Eins sein, wo sich "Rosins Restaurants" mit ausbaufähigen Quoten aus der Pause zurückmeldete. Der Marktanteil lag bei mauen 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt sahen im Schnitt nur 0,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu - eine so geringe Reichweite gab's in der langen Geschichte des Formats für eine Erstausstrahlung noch nie. Zudem klappte auch das Zusammenspiel mit dem nachfolgenden "K1 Magazin" diesmal nicht, es lief mit 2,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sogar noch schlechter.

Rosin sortierte sich damit auch deutlich hinter "Reeperbahn privat" ein - obwohl dort nur eine Wiederholung von Anfang des Jahres zu sehen war. Mit 4,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen dürfte man dementsprechend in Grünwald sehr zufrieden sein, insgesamt wurden 0,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt. Im Anschluss kam "Love Island" mit 4,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zumindest wieder auf einen leicht höheren Wert als am Vortag. 0,32 Millionen Personen sahen hier im Schnitt zu. Vox erreichte mit dem Film "Fifty Shades of Gry - Gefährliche Liebe" unterdessen 880.000 Menschen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 7,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt