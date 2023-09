Die 13. Staffel von "The Voice of Germany" kam am Donnerstagabend bei ProSieben noch etwas schwer aus den Startlöchern, die Quoten fielen deutlich geringer aus als in den letzten Jahren. Die zweite Folge in Sat.1 konnte nun aber zumindest in Sachen Marktanteil deutlich zulegen: 14,6 Prozent erzielte die Show bei den 14- bis 49-Jährigen, ganze zwei Prozentpunkte mehr als noch am Vortag. Lässt man die ProSieben-Folgen außen vor und schaut nur auf die in Sat.1 ausgestrahlten Sendungen, muss man bis zum Finale im Jahr 2020 zurückgehen, um einen ebenso hohen Marktanteil zu finden. Die Reichweite zog zwar ebenfalls an, allerdings nur leicht von im Schnitt 1,59 auf 1,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Das Show-Duell mit RTL konnte Sat.1 damit in dieser Woche klar für sich entscheiden. "Lego Masters" erreichte dort 11,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, in etwa genauso viel wie eine Woche zuvor. Auch die Gesamt-Reichweite blieb mit 1,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern weitgehend stabil. Auch bei den 14- bis 59-Jährigen, die sowohl Sat.1 als auch RTL inzwischen lieber als Vergleichsgröße heranziehen, lag "The Voice" mit 11,2 Prozent Marktanteil klar vor "Lego Masters", das nicht über 8,0 Prozent hinaus kam.

Eher enttäuschend fiel im Anschluss der Zuspruch für Martin Rütters Bühnen-Programm "Der will nur spielen" aus: Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ging hier auf magere 8,3 Prozent zurück, insgesamt sahen im Schnitt 860.000 Menschen zu. Erst das "Nachtjournal" ließ den RTL-Marktanteil dann wieder auf zweistellige Werte klettern.

Sat.1 hängte an "The Voice of Germany" am späten Abend noch sein Musikquiz "Let the music play" dran und erzielte damit 8,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Wiederholung von "The Voice of Germany" ab Mitternacht hätte man sich hingegen vielleicht besser gespart: Mehr als 3,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe konnte diese nicht mehr erzielen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt