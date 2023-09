Bei RTLzwei kann man sich über einen starken Freitagabend freuen: "American Pie: Das Klassentreffen" bescherte dem Sender ab 20:15 Uhr einen hervorragenden Marktanteil von 8,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - womit man sich beim jungen Publikum knapp gegen "James Bond 007: Die Welt ist nicht genug" durchsetzte: Der Film kam bei ProSieben auf 8,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. RTLzwei musste sich in der Freitags-Primetime damit zunächst nur Sat.1 und RTL geschlagen geben.

Die Gesamt-Reichweite fiel beim Bond-Film allerdings signifikant höher aus: Hier schauten im Schnitt 1,37 Millionen Personen zu, der "American Pie"-Film zählte mit 0,57 Millionen weniger als halb so viele Zuschauerinnen und Zuschauer. "Love Island" nützten der starke Film-Vorlauf unterdessen nur bedingt. RTLzwei weist die Quoten vom Freitag in etwas undurchsichtiger Weise in zwei Teilen aus, der Marktanteil lag irgendwo zwischen 4,1 und 4,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Enttäuschend verlief der Start in den Freitagabend für Vox: "Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt" lief überraschend viel schlechter als noch in der Vorwoche und kam nicht über 4,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. 0,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier im Schnitt insgesamt zu. Die Wiederholung von "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe" ließ den Marktanteil am späteren Abend in der Zielgruppe aber auf 7,0 Prozent steigen.

Kabel Eins setzte wieder auf einen Viererpack von "Navy CIS", der allerdings zunächst weitgehend am Publikum vorbei gesendet wurde: In den ersten drei Stunden bewegte sich der Marktanteil in der Zielgruppe nur zwischen 2,5 und 2,9 Prozent, erst nach 23:14 Uhr ging's auf 4,8 Prozent nach oben, nach Mitternacht erzielte "Criminal Minds" dann sogar 6,1 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt