Harry Potter hat Sat.1 auch an diesem Samstag schöne Quoten beschert. Der Film "Harry Potter und der Feuerkelch" sicherte dem Privatsender bei den klassisch Umworbenen wunderbare 11,4 Prozent. Anders als an den Samstagen zuvor reichte dieser Wert, um sich bei den 14- bis 49-Jährigen die Marktführung zu sichern. Das lag in erster Linie daran, dass die RTL-Primetime sehr schwach lief. Die insgesamt dritte große "Geo-Show", in der es in "55 Fragen um die Welt" geht, wusste nämlich nicht, an die ersten beiden Ausgaben anzuknüpfen.

Hatten diese noch für zweistellige Zielgruppen-Marktanteile gesorgt, darf man bei RTL mit dem jüngsten Ergebnis nun nicht zufrieden sein. Gerade einmal 7,1 Prozent der klassisch Umworbenen schauten zu. Die gemessene Reichweite lag bei 1,09 Millionen. Im Sommer schauten rund 1,7 und 1,4 Millionen Personen zu. "Harry Potter und der Feuerkelch" hatte Sat.1 1,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer beschert.



Das Showduell mit dem ZDF hat RTL jedenfalls sehr deutlich verloren. Aber auch beim "großen Deutschland-Quiz" fiel die Gesamtreichweite eher überschaubar aus. Ab 20:15 Uhr dreistündig gesendet, kam die Produktion auf 2,81 Millionen zusehende Personen, der dazugehörige Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren lag bei 12,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen schnitt das Format aber gut ab. Hier wurden 9,4 Prozent Marktanteil ausgewiesen. Im Zwiespalt dürfte sich nun übrigens Sonja Zietlow befinden. Während sie bei RTL "Die große Geo-Show" moderierte, war sie im ZDF im "Deutschland-Quiz" zu Gast.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt