Zum Jubiläum kam sogar Horst Lichter: Das ZDF hat am Sonntag zum 30. Geburtstag von "Rosamunde Pilcher" einen neuen Film der Reihe ausgestrahlt, Lichter übernahm darin die Rolle eines Butlers. 4,23 Millionen Menschen sahen sich den Streifen zur besten Sendezeit an, das entsprach einem Marktanteil in Höhe von 15,3 Prozent. Auch 30 Jahre nach dem Start kann "Rosamunde Pilcher" also noch immer gute Quoten einfahren, wenngleich die hohen Reichweiten der Vergangenheit nicht mehr drin sind.

Den direkten Vergleich mit dem "Tatort" im Ersten verlor die ZDF-Schmonzette übrigens sehr deutlich: Den Krimi verfolgten 8,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und damit fast doppelt so viele wie "Rosamunde Pilcher". Damit fuhr Das Erste natürlich den Tagessieg ein, kein anderer Sender kam auf eine ähnlich hohe Reichweite. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug richtig starke 30,1 Prozent.

Und auch beim jungen Publikum im Alter zwischen 14 und 49 Jahren gelang dem "Tatort" der Primetime-Sieg, hier sahen 1,48 Millionen Menschen zu - nur die "Tagesschau" war noch etwas gefragter. Mit 23,8 Prozent Marktanteil war der Krimi nicht zu schlagen und sorgte außerdem dafür, dass Das Erste den Sonntag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 8,9 Prozent beendete und so stärkster Sender war. Insgesamt landete Das Erste mit 13,4 Prozent ebenfalls auf Rang eins. "Rosamunde Pilcher" lag bei den 14- bis 49-Jährigen übrigens bei nur 4,8 Prozent.

Anne Will hielt mit ihrer Talkshow im Anschluss an den "Tatort" noch 3,15 Millionen Menschen bei der Stange, was ebenfalls noch zu guten 14,8 Prozent Marktanteil führte. Beim jungen Publikum konnte sich Das Erste ebenfalls noch über 9,4 Prozent freuen. Im ZDF landete das "heute journal" bei exakt 4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 17,2 Prozent Marktanteil, "Kommissar Beck" erreichte später noch 16,8 Prozent.

Zur Mittagszeit hat sich derweil der "Fernsehgarten" aus seiner regulären Saison verabschiedet - und Moderatorin Andrea Kiewel musste bei der Oktoberfest-Ausgabe mit einigen Störern der Partei "Die Partei" klarkommen. 1,44 Millionen Menschen sahen sich die Sendung ab 12 Uhr an, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei guten 14,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es nur zu 6,4 Prozent. Am kommenden Sonntag meldet sich der "Fernsehgarten" mit seinen "on tour"-Ausgaben zurück.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt