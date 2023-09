Überraschendes Quoten-Hoch für die "Beet-Brüder": Die Vox-Dokusoap hat am Sonntag den besten Marktanteil seit mehr als sechs Jahren erzielt. Auf starke 12,4 Prozent brachte es das Format auf dem Sendeplatz um 18:10 Uhr in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Im Vergleich zur Vorwoche bedeutete das ein Plus von über drei Prozentpunkten. Insgesamt schalteten im Schnitt 1,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, sodass der Marktanteil auch hier bei überzeugenden 7,7 Prozent lag.

Gut möglich, dass Vox am Vorabend einige Zuschauerinnen und Zuschauer von RTL abgriff, wo die Quoten nach "RTL aktuell" deutlich sanken. Von den 2,30 Millionen, die die Nachrichten sahen, blieben beim ersten Quarter des frühen NFL-Spiels gerade mal noch 680.000 Fans übrig. Luft nach oben besteht aber auch noch für "Exclusiv - Weekend", das auf dem neuen alten Sendeplatz um 17:45 Uhr diesmal im Schnitt 9,6 Prozent Marktanteil verbuchte.

Während Vox am Vorabend also sehr gut performte, blieb eine neue Folge von "Mälzer und Henssler liefern ab" in der Primetime dagegen hinter früheren Erfolgen zurück. Mit einem Marktanteil von 7,1 Prozent lief es für Tim Mälzer und Steffen Henssler sogar noch etwas schwächer als vor einem Jahr, als einmalig Viktoria Fuchs und Max Stohe zusammen um die Ehre kochten. Insgesamt schalteten diesmal nur 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Völlig desolat lief es jedoch für RTLzwei, das mit "Love Island" am späten Abend auf gerade mal 2,3 Prozent Marktanteil fiel und mit insgesamt 200.000 Personen ein Allzeit-Tief hinnehmen musste. Zuvor hatte der Spielfilm "How to be Single" immerhin noch 4,3 Prozent erzielt. Für Besserung sorgte tagsüber hingegen die kurzfristige Reduzierung der Anime-Schiene. "Hartz und herzlich" sorgte als Ersatz dafür, dass der Marktanteil auf bis zu 6,5 Prozent anzog.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt