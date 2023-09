Nach der Doku von und mit Ingo Zamperoni in der Vorwoche hat nun auch Jessy Wellmer dem Ersten hohe Quoten beschert. 3,21 Millionen Menschen sahen sich ihre Doku "Hört uns zu! Wir Ostdeutsche und der Westen" angesehen, das waren sogar noch einmal mehr als bei der Italien-Doku von Zamperoni. Mit 12,5 Prozent Marktanteil lief es für Jessy Wellmer am Montagabend zur besten Sendezeit ziemlich gut.

Besonders viele junge Menschen interessierten sich für den Film, in dem es um die politische Situation in Ostdeutschland und um ostdeutsche Identität ging. 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, das führte in dieser Altersklasse zu starken 12 Prozent Marktanteil. Keine andere Sendung nach 20:15 Uhr erreichte mehr junge Menschen - ein großer Erfolg für Das Erste, das aktuell zeigt, dass man auch mit Info-Programmen Interesse beim Publikum wecken kann.

Von den guten Quoten des Vorlaufs profitierte derweil "hart aber fair", das am Montag auf eine Reichweite in Höhe von 2,56 Millionen kam. Während der Talk insgesamt mit 10,5 Prozent zwar immerhin einen zweistelligen Wert holte, lag man damit aber dennoch leicht unter dem Senderschnitt. Beim jungen Publikum wurden die Normalwerte angesichts von 9,5 Prozent deutlich übertroffen. Später holten die "Tagesthemen" noch 10,2 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren. So kam Das Erste am Montag auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 7,7 Prozent - Platz drei aller Sender.

Während Das Erste beim jungen Publikum in der Primetime die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte, lag insgesamt das ZDF vorn. Den Film "Das bleibt unter uns" sahen 3,55 Millionen Menschen, das entsprach 13,8 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum war der Streifen nicht sehr beliebt, nur 4,8 Prozent wurden in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen gemessen. "Kompromat - Die Macht der Lüge" erreichte später im ZDF-Montagskino nur noch 1,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 9,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt