"Hochzeit auf den ersten Blick" hat sich beim Start in die neue Staffel äußerst schwer getan: Nur 920.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die erste Folge an - weniger hatte das Format mit einer regulären Folge überhaupt noch nie, nicht einmal zu der Zeit, als es noch am Sonntagvorabend zu sehen war. Lediglich eine Sonderausgabe im April 2017 hatte eine noch etwas niedrigere Reichweite - damals allerdings auch sonntags um 17:50 Uhr. Vor einem Jahr kam Sat.1 mit dem Staffelstart noch auf 1,29 Millionen Menschen.

Und auch der Marktanteil beim jungen Publikum fiel angesichts von 7,3 Prozent ziemlich dürftig aus. Damit hat "Hochzeit auf den ersten Blick" den schlechtesten Wert aller regulären Ausgaben aufgestellt. Und auch sonst lief für Sat.1 am Montag nicht viel zusammen: "Volles Haus" blieb bei desaströsen 1,2 Prozent Marktanteil hängen und "Lenßen übernimmt" erreichte danach in der Spitze lediglich 3,9 Prozent.

Und auch ProSieben tat sich am Montag ziemlich schwer. Eine neue Folge "Young Sheldon" landete bei 8,4 Prozent Marktanteil, eine Wiederholung holte danach noch 7,1 Prozent. Eine frische "Simpsons"-Folge erreichte ab 21:15 Uhr 6,8 Prozent. Und mit Ausnahme der Nacht blieben auch sonst alle ProSieben-Sendungen am Montag bei einstelligen Werten hängen, sodass der Tagesmarktanteil mit 6,5 Prozent sehr überschaubar ausfiel. Sat.1 kam nur auf 5,9 Prozent.

Damit mussten sich sowohl Sat.1 als auch ProSieben Kabel Eins geschlagen geben, das am Montag mit 6,6 Prozent glänzte - und allen voran in der Primetime zu überzeugen wusste. Mit dem 25 Jahre alten Spielfilm "Der Staatsfeind Nr. 1" unterhielt man 1,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, 460.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Beim jungen Publikum entsprach das 9,0 Prozent Marktanteil. "Die Will Smith Story" war später noch zu 8,5 Prozent gut und in der Daytime überzeugte "Castle" mit bis zu 8,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt