am 26.09.2023 - 09:35 Uhr

Linear wird die aktuelle Staffel von "Love Island" wohl kein Erfolg mehr, zu enttäuschend fallen die Quoten seit mittlerweile zwei Wochen aus. Erst am Sonntag setzte es mit 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauern die niedrigste jemals gemessene Reichweite. Mit der Primetime-Ausgabe am Montag schaffte es RTLzwei immerhin wieder auf eine Reichweite in Höhe von 390.000, 200.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt.

Im Vergleich zur Vorwoche ist "Love Island" damit immerhin stabil geblieben, die Gesamtreichweite steigerte sich sogar leicht. Angesichts von nur 3,7 Prozent Marktanteil kann man beim Sender aber nicht zufrieden sein. "Playdate - Lust auf Fetisch" war im Anschluss mit 3,1 Prozent noch etwas schlechter unterwegs. Und das ist dann auch der Grund, weshalb RTLzwei am Montag bei einem Tagesmarktanteil von nur 4,1 Prozent hängen blieb - damit war man der mit Abstand schwächste Sender der großen acht Vollprogramme.

Deutlich besser lief es für Vox und RTL, die beim jungen Publikum auf einem Niveau lagen. Sowohl "Die Höhle der Löwen" als auch "Wer wird Millionär?" erreichten 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer aus der klassischen Zielgruppe. Bei Vox bedeutete das 11,0 Prozent, Günther Jauch erreichte aufgrund der etwas längeren Sendezeit 11,6 Prozent. Insgesamt sahen sich 1,46 Millionen Menschen die Gründershow an, da spielte RTL mit seinem Quiz-Klassiker in einer anderen Liga, hier sahen 2,88 Millionen zu.

Sowohl für RTL als auch für Vox waren es gute Quoten beim jungen Publikum - den Primetime-Sieg musste man allerdings dem Ersten und seiner Ostdeutschland-Doku überlassen (DWDL.de berichtete). Bei RTL lagen "RTL Direkt" (im "WWM?"-Sandwich) und "Spiegel TV" im weiteren Verlauf des Abends nur noch im einstelligen Bereich, bei Vox holte eine alte Ausgabe von "Das Vorstellungsgespräch" immerhin noch 7,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt