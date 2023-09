Der Primetime-Verlauf: Quiz-Abend dauert zu lang

Der Start in die Primetime verlief für RTL verhalten, doch nach 21 Uhr konnte "Wer wird Millionär?" über mehr als eine Stunde hinweg für steigende Reichweiten sorgen. Und doch stellt sich die Frage, ob der Privatsender mit Blick auf die XXL-Sendezeit bei seinem Quiz gut beraten ist. Die AEOS-Kurve zeigt jedenfalls, dass mit dem Beginn von "RTL Direkt" viele "WWM"-Zuschauerinnen und -Zuschauer abschalten und auch nicht mehr zurückkommen.

Für Sat.1 gibt es indes eine gute Nachricht: Trotz des verhaltenen Starts von "Hochzeit auf den ersten Blick" gelang es dem Sender, im Laufe des Abends Publikum einzusammeln. Aber auch hier zeigt sich ein Ermüdungseffekt: Mit der Werbepause gegen 23:15 Uhr waren viele Fans des Formats weg.

© AEOS

Der Vorabend-Verlauf: "WISO" sorgt für Umschalter

Bis zum Ende der "heute"-Nachrichten konnte das ZDF am Montag in seinem Vorabendprogramm recht kontinuierlich Zuschauerinnen und Zuschauer einsammeln - sieht man mal von der Werbepause zwischen "SOKO" und "heute" ab, die traditionell einen starken Umschaltmoment darstellt. Das Verbrauchermagazin "WISO" jedoch erwies sich als Abschalter: Im Anschluss an die Nachrichtensendung zeigte die Quoten-Kurve des ZDF jedenfalls deutlich nach unten. Ebenfalls aufällig: Um kurz vor 20 Uhr ging sie sogar noch weiter zurück. Zu diesem Zeitpunkt profitierte vor allem die ARD, die schon kurz vor Beginn der "Tagesschau" kräftig zulegte.

© AEOS

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Zum Start in die neue Woche konnte die AdAlliance die Marke von 40 Prozent knacken - der Vorsprung auf die Konkurrenz aus Unterföhring betrug acht Prozentpunkte.

© AEOS

Werbe-Ranking: Milka zurück auf dem Treppchen

Milka hat am Montag den dritten Platz im Werbe-Ranking von AEOS belegt - und sich damit gegenüber dem Vortag um elf Positionen verbesser. Die Reichweite der Marke lag bei 116,50 - fast doppelt so hoch wie noch am Sonntag. Einen höheren XRP verbuchten nur Kinder und McDonald's mit ihren Kampagnen.

© AEOS

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.