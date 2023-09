Mit 4:0 hat sich der FC Bayern München am Dienstagabend in der ersten DFB-Pokalrunde gegen Münster durchgesetzt. Am Dienstag und Mittwoch bringt der Deutsche Fußball Bund die erste Runde zu Ende, die schon im August begonnen hatte. Das Bayern-Gastspiel lief im TV live bei Sky und im ZDF; das Zweite sicherte sich mit der Übertragung ab 20:48 Uhr im Schnitt 4,93 Millionen Fans, die ermittelte Gesamtquote lag bei tollen 21,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam das Spiel des deutschen Rekordmeisters auf 24,1 Prozent – auch hier war der Kick also Marktführer.

Im Ersten drehte parallel dazu "Gefragt – gejagt" auf: An der Tatsache, dass die laufende Staffel wohl die erfolgreichste ever wird, dürfte nur noch schwer zu rütteln sein. 19,9 Prozent Marktanteil sicherte sich das Format nun am Dienstag ab 18 Uhr, 2,81 Millionen Personen schauten zu. Aktuell liegt der Staffelschnitt bei rund 17,2 Prozent – und somit 1,4 Punkte über dem der Staffel des Jahres 2022. Freuden darf sich auch der WDR, der es mit einer "Tatort"-Primetime-Wiederholung unter die 25 meistgesehenen Formate des Tages schaffte. 1,62 Millionen sahen den Krimi, das entsprach 6,2 Prozent insgesamt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt