Mit fast zwei Millionen Menschen und 10,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ist "Die Verräter" in der vergangenen Woche nicht überragend, aber durchaus gut gestartet. Eine Woche später sieht vor allem die Reichweite schon gar nicht mehr so gut aus, nur noch 1,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer interessierten sich für Ausgabe zwei, eine halbe Million Menschen gingen damit binnen Wochenfrist verloren.

Es waren vor allem die älteren Menschen über 50, die nicht mehr zum neuen RTL-Format zurückkehrten, denn beim jungen Publikum im Alter zwischen 14 und 49 Jahren wurden erneut solide 10,6 Prozent Marktanteil ermittelt. 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus dieser Altersklasse, das waren nur rund 20.000 weniger als zum Start.

In der klassischen Zielgruppe hielt sich "Die Verräter" damit nur knapp vor "Das große Backen" in Sat.1, das es auf 510.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 10,4 Prozent Marktanteil brachte. Nach dem kleinen Einbruch in der Vorwoche ging es nun also wieder spürbar bergauf. Die Gesamtreichweite des Sat.1-Formats lag bei 1,33 Millionen.

Unangefochtener Marktführer in der Primetime beim jungen Publikum war derweil ProSieben: "TV Total" unterhielt zur besten Sendezeit 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49, das hatte 14,8 Prozent Marktanteil zur Folge. Und auch insgesamt lag Sebastian Pufpaff vor den "Verräter"-Promis bei RTL, 1,49 Millionen Menschen sahen sich "TV Total" an. Für das ProSieben-Format waren es die besten Werte seit der Rückkehr aus der Sommerpause, eine höhere Reichweite wurde zuletzt im März dieses Jahres erzielt.

Im weiteren Verlauf hatte ProSieben dann aber traditionell Probleme: "Zervakis & Opdenhövel. Live." hielt nur noch 500.000 Menschen bei der Stange, in der klassischen Zielgruppe ließ das den Marktanteil auf 5,7 Prozent fallen. Da gelang es RTL besser, das Publikum zu halten. "RTL Direkt" fiel zwar im Anschluss an "Die Verräter" auf 8,7 Prozent, "Stern TV" lag danach aber immerhin wieder bei 10,2 Prozent.

Mit 11,3 Prozent Tagesmarktanteil ist RTL am Mittwoch dann auch der Marktführer bei den 14- bis 49-Jährigen gewesen, zu verdanken hat man das in Köln auch Formaten wie "GZSZ" (14,6 Prozent) und "Punkt 12" (17,5 Prozent). ProSieben kam am Mittwoch trotz des starken Starts in den Abend nicht über 8,3 Prozent Marktanteil hinaus - das bedeutete Platz drei aller Sender.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt