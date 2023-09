Mit einem knappen 3:2 über Wehen Wiesbaden hat sich RB Leipzig am Mittwochabend in die zweite Runde des DFB-Pokals gekämpft. Die Übertragung des Spiels im Ersten sahen sich ab 20:45 Uhr durchschnittlich 3,40 Millionen Menschen an, das entsprach einem guten Marktanteil in Höhe von 15,5 Prozent. Zum Vergleich: Als einen Tag zuvor die Bayern gegen Preußen Münster antraten, interessierte das noch fast fünf Millionen Menschen.

Und auch die Unterschiede beim jungen Publikum sind frappierend: Während das ZDF am Dienstag mit der Bayern-Partie mehr als eine Million 14- bis 49-Jährige erreichte und so auf 24,1 Prozent Marktanteil kam, musste sich Das Erste nun mit 730.000 und 14,6 Prozent begnügen. Dennoch wird man sich beim Sender darüber nicht beschweren, lag man mit der Partie doch weit über dem Senderschnitt. Beim jungen Publikum hatte in der Primetime nur "TV Total" mehr Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die "Tagesthemen" erreichten in der Halbzeitpause 2,92 Millionen Menschen sowie 12,4 bei allen und 13,9 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern. "Maischberger" konnte da am späten Abend nicht mehr mithalten: Die Talkshow sahen sich 1,14 Millionen Menschen an, damit hielt sich Das Erste insgesamt knapp im zweistelligen Bereich, 10,1 Prozent wurden gemessen. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen nur noch 5,8 Prozent auf dem Konto.

Der Tagessieg ging derweil nicht etwa an die Fußball-Übertragung im Ersten, sondern an einen alten ZDF-Krimi. "Marie Brand und der Tote im Trikot" versammelte 5,39 Millionen Menschen vor den TV-Geräten, der Marktanteil lag bei sehr starken 22,3 Prozent. Da ist es für die Mainzer dann wahrscheinlich auch zu verschmerzen, dass der Krimi beim jungen Publikum angesichts von 4,2 Prozent überhaupt keine Rolle spielte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt