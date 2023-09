"Das Sommerhaus der Stars" gehörte in der vergangenen Woche zu den Formaten, die am stärksten von zeitversetzter Nutzung profitiert haben. 240.000 zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete die RTL-Realityshow drei Tage nach der linearen Ausstrahlung, nur die "heute show", das "ZDF Magazin Royale" und die Böhmermann-Show "Lass dich überwachen" erreichten ein noch größeres Plus. In der klassischen Zielgruppe wurde der Marktanteil des "Sommerhauses" um 3,0 Prozentpunkte auf 17,2 Prozent nach oben korrigiert - ein beachtlicher Anstieg.

Das "Sommerhaus" ist und bleibt für RTL also weiterhin ein großer Erfolg. Nicht zu vergessen: Die Abrufe bei RTL+ zählen bei der Nachgewichtung der klassischen TV-Quoten keine Rolle. Und hier läuft es offenbar auch so, wie sich RTL das vorstellt. So verkündete der Sender gerade erst, dass die Realityshow mit einem Rekord auf der Plattform gestartet sei. Die Rede war von 3 Millionen Sendungsstarts bei RTL+. Diese Zahl ist keinesfalls mit den klassischen TV-Reichweiten zu vergleichen, dennoch ist es nach Senderangaben die erfolgreichste Einzelfolge überhaupt auf der Plattform.

Mit "Die Verräter - Vertraue niemandem!" findet sich auch noch eine weitere RTL-Show in der Rangliste der Formate, die stark in der zeitversetzten Nutzung waren. Hier ging es nachträglich noch um 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben, sodass das von Sonja Zietlow moderierte Formate die 2-Millionen-Marke recht deutlich überspringen konnte. Beim jungen Publikum stehen in der endgültigen Gewichtung der Daten 12,0 Prozent Marktanteil (+1,2 Prozentpunkte).

Über die Marke von 2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern hat es dank der endgültigen Gewichtung derweil auch "Lass dich überwachen" im ZDF geschafft, hier betrug das Plus der Reichweite satte 310.000. Beim Gesamtpublikum lag das Format mit Jan Böhmermann angesichts von 8,4 Prozent zwar weiterhin recht deutlich unter dem Senderschnitt, dafür sah es bei den 14- bis 49-Jährigen mit 14,3 Prozent noch besser aus als zunächst.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 22.09.

22:30 4,19

(+0,82) 20,7%

(+2,7%p.) 1,14

(+0,48) 23,1%

(+7,8%p.) ZDF Magazin Royale 22.09.

23:02 1,91

(+0,39) 12,0%

(+1,9%p.) 0,89

(+0,35) 21,8%

(+6,8%p.) Lass dich überwachen! 20.09.

20:15 2,13

(+0,31) 8,4%

(+0,9%p.) 0,89

(+0,22) 14,3%

(+2,4%p.) Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare 19.09.

20:15 1,84

(+0,24) 8,9%

(+0,9%p.) 0,75

(+0,17) 17,2%

(+3,0%p.) Die Verräter - Vertraue niemandem! 20.09.

20:15 2,15

(+0,22) 9,0%

(+0,6%p.) 0,69

(+0,12) 12,0%

(+1,2%p.) Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache 22.09.

20:15 4,46

(+0,22) 17,6%

(+0,3%p.) 0,23

(+0,02) 4,5%

(+0,3%p.) The Voice of Germany 21.09.

20:15 1,81

(+0,21) 7,5%

(+0,7%p.) 0,73

(+0,09) 13,7%

(+1,1%p.) Tatort: Blinder Fleck 24.09.

20:15 8,52

(+0,21) 30,0%

(-0,1%p.) 1,53

(+0,05) 23,7%

(-0,1%p.) heute-show 21.09.

23:06 0,32

(+0,19) 2,4%

(+1,4%p.) 0,15

(+0,11) 4,9%

(+3,6%p.) Mein Italien unter Meloni 18.09.

20:15 3,11

(+0,18) 11,8%

(+0,4%p.) 0,63

(+0,03) 11,1%

(0,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 18.09.-24.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Zu den Gewinnern durch die zeitversetzte Nutzung gehörte derweil auch "The Voice of Germany". Vor allem die Staffel-Premiere bei ProSieben legte nachträglich noch um 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, die Folgen zwei und drei in Sat.1 (freitags) und ProSieben (sonntags) erzielten ein Plus von jeweils 140.000. In der klassischen Zielgruppe kletterte der Marktanteil der beiden ProSieben-Ausgaben um 1,1 bzw. 0,7 Prozentpunkte, für die Folge in Sat.1 ging es lediglich um 0,1 Prozentpunkte nach oben - die Freitags-Ausgabe bleibt mit 14,7 Prozent Marktanteil aber die bislang erfolgreichste.

Und auch Ingo Zamperoni konnte durch die endgültige Gewichtung der Quoten mit seiner Doku "Mein Italien unter Meloni" noch eine wichtige Hürde überspringen: 180.000 zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer kamen hinzu, wodurch der Film nun bei einer Reichweite in Höhe von 3,11 Millionen steht.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 22.09.

22:30 4,19

(+0,82) 20,7%

(+2,7%p.) 1,14

(+0,48) 23,1%

(+7,8%p.) ZDF Magazin Royale 22.09.

23:02 1,91

(+0,39) 12,0%

(+1,9%p.) 0,89

(+0,35) 21,8%

(+6,8%p.) heute-show 21.09.

23:06 0,32

(+0,19) 2,4%

(+1,4%p.) 0,15

(+0,11) 4,9%

(+3,6%p.) Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare 19.09.

20:15 1,84

(+0,24) 8,9%

(+0,9%p.) 0,75

(+0,17) 17,2%

(+3,0%p.) Lass dich überwachen! 20.09.

20:15 2,13

(+0,31) 8,4%

(+0,9%p.) 0,89

(+0,22) 14,3%

(+2,4%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 21.09.

18:50 1,99

(+0,17) 10,7%

(+0,7%p.) 0,28

(+0,07) 8,7%

(+2,1%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 22.09.

19:38 2,08

(+0,17) 9,4%

(+0,7%p.) 0,59

(+0,10) 13,5%

(+2,0%p.) One Piece 18.09.

18:27 0,17

(+0,05) 1,0%

(+0,3%p.) 0,15

(+0,05) 5,8%

(+2,0%p.) Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe 19.09.

22:16 0,40

(+0,09) 2,6%

(+0,6%p.) 0,21

(+0,08) 6,1%

(+1,9%p.) Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe 20.09.

22:18 0,38

(+0,10) 2,4%

(+0,5%p.) 0,21

(+0,08) 5,5%

(+1,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 18.09.-24.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt