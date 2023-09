Wie üblich hat RTL erst kurz vor der Ausstrahlung von "Team Wallraff" bekanntgegeben, worum es in der Sendung am Donnerstagabend gehen wird. Das Reporter-Team beschäftigte sich mit Kindertagesstätten und hat dafür Reporterin Alesia in drei Einrichtungen eingeschleust. Und das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen: 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, keine andere Sendung hatte am Donnerstag in der Primetime eine höhere Reichweite in dieser Zielgruppe. Der Marktanteil lag bei sehr guten 13,6 Prozent.

Insgesamt sahen sich 1,36 Millionen Menschen die Recherchen an. Das ist, trotz der guten Quoten beim jungen Publikum, ein Negativ-Rekord für die Reihe, nie kam "Team Wallraff" auf eine niedrigere Reichweite. Als es in der Sendung im Sommer mal wieder um Burger King ging, schalteten 1,75 Millionen Menschen ein. Im Anschluss an das Format erreichte "RTL Direkt" an diesem Donnerstag noch gute 12,2 Prozent Marktanteil.

Und auch am späten Abend ging es investigativ weiter, denn RTL schickte erstmals das neue "Stern Investigativ" auf Sendung - und inhaltlich hat RTL Deutschland auch direkt bewiesen, welche Wirkung die medienübergreifenden Recherchen auslösen können. "Stern Investigativ" beschäftigte sich mit Tesla - also dem Unternehmen, über das ohnehin gerade alle Medien berichten, weil es im Werk in Grünheide offenbar Mängel in Sachen Arbeitssicherheit gibt. Ausgelöst wurden die Berichte durch einen Bericht des "Stern", nun gab es das Thema also noch einmal in TV-Form zu sehen.

700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich das rund eineinhalbstündige "Stern Investigativ" an, 300.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach das einem Marktanteil in Höhe von 11,5 Prozent, zur Premiere reichte es also gleich für einen Wert, der recht deutlich oberhalb des aktuellen RTL-Senderschnitts liegt.

Überhaupt nicht rund lief es dagegen für Kabel Eins: Nachdem sich "Rosins Restaurants" in der vergangenen Woche mit der niedrigsten Reichweite aller Zeiten zurückgemeldet hatte, ging es jetzt nur ganz leicht auf 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 3,4 Prozent und damit noch einmal einen halben Prozentpunkt unter dem des Staffelstarts - der Dauerbrenner stottert in diesem Herbst also sichtbar.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt