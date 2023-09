Ab Montag bringt RTL um 17 Uhr einen Vox-Klassiker zurück: "Verklag' mich doch" wird den Sendeplatz von "Ulrich Wetzel – Das Jugendgericht" übernehmen und somit die tägliche Dosis an Bildern aus dem Gerichtssaal schmälern. RTL dürfte sich erhoffen, mit der Produktion von Filmpool wieder näher an den Senderschnitt heranzurücken. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte das halbstündige "Jugendgericht" diesen jedenfalls nicht. Und auch mit den Strafgerichten konnte die Sendung mit Blick auf die klassisch Umworbenen nicht mithalten.

Marktanteil-Langzeittrend: Ulrich Wetzel - Das Jugendgericht Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Im Schnitt kamen die bisher auf dem Slot ausgestrahlten rund 110 Folgen (darunter waren auch Re-Runs) auf rund 7,8 Prozent Marktanteil. Knapp über diesem Level verabschiedete sich die Produktion am Freitag, indem sie für 8,3 Prozent sorgte. Bei Weitem lief es aber nicht jeden Tag so gut. Am Donnerstag etwa war die Quote noch auf weniger als fünf Prozent gefallen.





"Ulrich Wetzel – Das Strafgericht" schloss sich mit 9,7 Prozent Marktanteil an, das Erreichen der Eine-Million-Marke bei der Sehbeteiligung verpasste die Episode nur um Haaresbreite. Im Monatsschnitt war Wetzels Strafgericht für zehn Prozent gut, somit liegt der beste Monat seit dem Comeback hinter der Sendung.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt