Hinter den Kulissen läuft seit einigen Tagen die Suche nach einer neuen Heimat für "SchleFaZ". Am Montag gab Tele5 bekannt, dass man die Eigenproduktion nicht fortführen möchte. Ab 2024 wird es beim zu WBD gehörenden Privatsender also keine liebevollen Huldigungen besonders schlechter Streifen mehr geben. Die "SchleFaZ"-Community hat auf die Meldung wie erwartet reagiert und prompt für starke Quoten gesorgt.

Am Freitag nun kam "Im Reich der Amazonen" ab kurz nach 23 Uhr auf 3,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Das war die beste "SchleFaZ"-Quote seit April 2022. Und allgemein: Die aktuell laufende Staffel kommt derzeit auf einen Schnitt von mehr als zweieinhalb Prozent, deutlich mehr als die direkten Vorgänger erzielt haben. Insgesamt sicherten Peter Rütten und Oliver Kalkofe dem Sender am Freitag nun 0,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.



Der im Vorfeld gezeigte Film "Die neue Prophezeihung der Maya" war auf rund 200.000 Zuschauende gekommen – allerdings zur besten Sendezeit. Bei den Umworbenen sicherte sich dieser Streifen nur 0,8 Prozent. In der Sparte sehr erfolgreich war am Freitag Super RTL mit einem weiteren "Asterix"-Film: Die Geschichte bei den Briten sorgte für tolle 4,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. 0,62 Millionen Menschen schauten zu.

Somit hatte "Asterix" ähnlich viele Fans wie "Navy CIS" bei Kabel Eins. Die Krimiserie sicherte sich mit zwei Folgen bis 22:15 Uhr im Schnitt 0,59 und 0,63 Zusehende. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden vier und 3,8 Prozent gemessen. "K11" bescherte indes Sat.1 Gold gute Reichweiten. Mehrere Folgen der einstigen Vorabendproduktion, die nun zur Primetime-Wiederholung wurden, fanden Anklang. Nach 21:13 Uhr kam die Produktion etwa auf 0,54 Millionen Fans. "Richter und Sindera" schraubte das Ergebnis danach auf 0,56 und 0,53 Millionen hoch.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt