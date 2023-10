am 01.10.2023 - 09:00 Uhr

Unter dem Titel "Die Oktoberfest-Macher - Zwischen Tradition und totaler Gaudi" stand bei Vox am Samstagabend mal wieder eine vierstündige Doku auf dem Programm. Und deren Quoten fielen sehr ordentlich aus: Im Schnitt sahen sich 0,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung an, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 7,5 Prozent. Damit lag Vox in der jüngeren Zielgruppe gar nicht allzu weit hinter der Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show bei RTL.

Sehr zufrieden mit dem Samstagabend wird man auch bei RTLzwei sein. Um 20:15 Uhr holte der Film "Robocop" bereits gute 5,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, 0,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden insgesamt gezählt. Ab 22:31 Uhr stieg der Marktanteil bei "2067 - Kampf um die Zukunft" dann weiter auf 6,4 Prozent an. Eine halbe Million Personen sah hier noch zu. Und in der Nacht ließ "Robot Overlords - Herrschaft der Maschinen" den Zielgruppen-Marktanteil dann sogar noch auf 9,0 Prozent steigen.

Da konnte Kabel Eins bei Weitem nicht mithalten, "9-1-1 Notruf L.A." startete mit mickrigen 2,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in den Abend. Dann stieg der Marktanteil im weiteren Verlauf zwar langsam an, auch um 23:17 Uhr wurde mit "9-1-1: Lone Star" aber nur ein mäßiger Marktanteil von 3,9 Prozent erreicht.

Ein sehr guter Samstag war es unterdessen für den Disney Channel. Der Film "Die Monster Uni" trieb den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen um 20:15 Uhr auf sehr gute 4,0 Prozent nach oben. 0,34 Millionen Zuschauerinnen und Zsuchauer sahen insgesamt im Schnitt zu. Super RTL hatte zwar mit "Snow White and the Huntsman" insgesamt eine höhere Reichweite (0,46 Millionen), bei den 14- bis 49-Jährigen mit 2,5 Prozent Marktanteil aber klar das Nachsehen. Der Disney Channel schaffte mit einem Tagesmarktanteil von 2,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auch einen Platz unter den Top 10 der Sender.

