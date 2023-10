Was man einst als besondere Starthilfe zur ersten Staffel einführte, zog die ARD nun auch zum Auftakt der vierten Staffel durch: "Babylon Berlin" erhielt den herausgehobenen Sendeplatz am Sonntagabend um 20:15 Uhr, wenn also viele "Tatort"-Fans schon aus Gewohnheit automatisch erst einmal Das Erste einschalten. Das verhalf "Babylon Berlin" auch diesmal zu durchaus ansehnlichen Quoten, die aber bei Weitem nicht an die Reichweiten eines "Tatorts" herankamen und auch nicht an jene des Starts der dritten Staffel vor drei Jahren.

So sahen im Schnitt 3,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die erste der vier am Stück gezeigten Folgen, bei der zweiten Episode ab 21 Uhr waren noch 3,44 Millionen mit dabei, die dritte Folge hielt ab 21:48 Uhr dann noch 3,15 Millionen Personen vor dem Fernseher, währen die vierte Folge im Schnitt noch 2,64 Millionen erreichte. Zum Vergleich: 2020 liefen am Sonntagabend drei Folgen am Stück, die im Schnitt 4,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer angesehen hatten.

Während die Reichweite im Verlauf des Abends erwartungsgemäß Stück für Stück zurück ging, hielten sich die Marktanteile zwischen 14,0 und 15,4 Prozent durchweg auf einem sehr ordentlichen Niveau. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die erste Folge noch auf 10,1 Prozent Marktanteil, die weiteren drei Episoden mussten sich mit Werten zwischen 7,3 und 7,8 Prozent zufrieden geben. Hier macht sich sicherlich auch der Effekt bemerkbar, dass viele um 20:15 Uhr erstmal eingeschaltet haben, dann aber nach einiger Zeit umschalteten, weil eben kein "Tatort" lief.

Dass Das Erste weniger stark unterwegs war als sonst von einem "Tatort" gewohnt, nutzte das ZDF für einen seltenen Sonntags-Primetime-Sieg: Die 100. Folge der Inga-Lindström-Filmreihe mit dem Titel "Einfach nur Liebe" erreichte im Schnitt 4,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das waren rund 750.000 mehr als beim Pilcher-Film in der vergangenen Woche und die höchste Lindström-Reichweite seit März 2021. Der Marktanteil belief sich auf 19,7 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,9 Prozent Marktanteil erzielt.

