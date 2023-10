Mit einem Tagesmarktanteil von 10,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich Sat.1 am Sonntag mit deutlichem Vorsprung die Tagesmarktführung in der klassischen Zielgruppe. Zu verdanken ist das unter anderem der Bully-Sonderprogrammierung mit insgesamt vier Filmen zwischen 12:48 Uhr und 20:15 Uhr.

"Lissi und der wilde Kaiser" erreichte dabei mittags bereits gute 10,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, "Bullyparade - Der Film" steigerte sich im Anschluss sogar auf 13,3 Prozent, "(T)Raumschiff Surprise - Periode 1" lag bei 12,4 Prozent, ehe am Vorabend "Der Schuh des Manitu - Extra Large" noch 10,7 Prozent Marktanteil erzielen konnte. Die Gesamt-Reichweite stieg den Tag über sukzessive von 0,57 Millionen für "Lissi und der wilde Kaiser" bis zu 1,09 Millionen für "Der Schuh des Manitu - Extra Large" an.

Doch auch vor und nach der Bully-Sonderprogrammierung konnte Sat.1 mit Filmen punkten. So lag schon "Harry Potter und der Orden des Phönix" am Vormittag bei guten 11,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, in der Primetime überzeugte "James Bond 007: Casino Royal" mit 11,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Insgesamt hatten 1,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

Und es gibt noch mehr gute Nachrichten für Doppel-Senderchef Daniel Rosemann: Auch ProSieben kann auf einen starken Sonntagabend zurückblicken: "The Ice Road" lag um 20:15 Uhr bei den Jüngeren sogar vorn und erreichte 11,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Auch die Gesamt-Reichweite war mit 2,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern für ProSieben-Verhältnisse sehr hoch. Danach ließ "The Equalizer 2" den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen noch weiter auf 12,2 Prozent steigen, 1,32 Millionen Personen sahen hier im Schnitt noch zu. Mit einem Tagesmarktanteil von 8,2 Prozent sortierte sich auch ProSieben noch vor RTL ein, das sich mit 7,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben musste.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt