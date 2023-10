Am Montag sind gleich mehrere Formate auf verschiedenen Sendern neu in der Daytime gestartet. Am besten schlug sich dabei noch das Comeback von "Verklag mich doch" bei RTL: Die Scripted Reality brachte es auf exakt eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer, beim Gesamtpublikum waren damit richtig gute 10,9 Prozent Marktanteil drin. In der klassischen Zielgruppe wurden ebenfalls gute 10,2 Prozent gemessen, die Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 160.000.

Das gute Abschneiden von "Verklag mich doch" ist auch deshalb so bemerkenswert, weil die Gerichtsshows sich zuvor vor allem beim jungen Publikum noch schwerer taten. Barbara Salesch profitierte noch vom "Punkt 12"-Anschub und kam auf 9,1 Prozent, Ulrich Wetzel lag aber bei nur 7,3 Prozent. Insgesamt sahen das "Strafgericht" von Wetzel allerdings 840.000 Menschen, was zu einem Gesamt-Marktanteil in Höhe von 10,4 Prozent führte - die Reichweite vor allem bei den älteren Zuschauerinnen und Zuschauern stimmt also.

In Sat.1 startete derweil die Vorabend-Version von "Lebensretter hautnah" und tat sich mit 4,0 Prozent schwer, war aber noch eins der stärksten Glieder im ansonsten brach liegenden Sat.1-Vorabend. "Volles Haus" brachte es am Tag der Absetzungs-Ankündigung auf miserable 1,7 Prozent und zwei Ausgaben von "Lenßen übernimmt" erreichten 2,6 und 4,6 Prozent. "Lebensretter hautnah" wird von MoveMe und der ProSiebenSat.1-Tochter Flat White produziert. Die ehemalige Primetime-Version der Sendung verantwortete bis ins vergangene Jahr hinein noch Good Times, die Ex-Geschäftsführerin Sylvia Fahrenkrog-Petersen der Produktionsfirma leitet inzwischen Flat White.

Und auch bei RTLzwei gab es einen Rückkehrer ins Programm: Die selbsternannte "Reality-Daily-Soap" "B:Real – Echte Promis, echtes Leben" tat sich mit 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauern um 17 Uhr aber ziemlich schwer, in der werberelevanten Zielgruppe standen nur 1,4 Prozent Marktanteil auf dem Konto des Senders. Damit lief es für das Format so schlecht wie noch nie. "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" machten ihre Sachen danach angesichts von 2,3 und 3,4 nur ein bisschen besser.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt