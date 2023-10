Am kommenden Sonntag wird nicht nur in Bayern ein neuer Landtag gewählt, sondern auch in Hessen. Letztere Wahl ist vor allem auch deshalb so spannend, weil mit Nancy Faeser die aktuelle Bundesinnenministerin die Spitzenkandidatin der SPD ist. Sie tritt an gegen CDU-Ministerpräsident Boris Rhein, der in aktuellen Umfragen komfortabel in Führung liegt. Am Montag trafen die beiden in einem TV-Triell des HR Fernsehens auch noch auf den Grünen Spitzenkandidaten Tarek Al-Wazir.

Doch bei den Menschen in Hessen scheint sich so etwas wie Wahlmüdigkeit breit gemacht zu haben. Das Interesse an der einstündigen Diskussion war überschaubar: Nur 130.000 Menschen aus dem Sendegebiet des HR sahen sich das Triell an, das entsprach einem Marktanteil in Höhe von 6,9 Prozent. Damit lag das Triell zwar über dem Senderschnitt des HR, der ist allerdings auch ziemlich niedrig. Angesichts der Wichtigkeit des Themas hätte man hier durchaus mit einem größeren Interesse rechnen können. Die "Hessenschau" kam am Vorabend noch auf 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Sendegebiet sowie 21,9 Prozent Marktanteil.

Die Analyse der Diskussionsrunde sahen sich im Anschluss übrigens nur noch 60.000 Menschen an, das sorgte im Verbreitungsgebiet des HR für ziemlich maue 3,0 Prozent Marktanteil. Bundesweit erzielte das Triell 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die Analyse kam auf eine Reichweite in Höhe von 100.000. Mit 0,8 und 0,4 Prozent beim Gesamtpublikum waren beide Sendungen kein Erfolg für den Sender.

Das erfolgreichste ARD-Drittprogramm war am Montag bundesweit gesehen das MDR Fernsehen mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,0 Prozent. Damit lag man auf Platz acht aller Sender und noch vor ProSieben oder auch RTLup. Geholfen hat dabei auch die Wiederholung der "Schlagerstrandparty 2023" mit Florian Silbereisen, die es zur besten Sendezeit auf 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 3,9 Prozent Marktanteil brachte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt