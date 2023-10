Walter Sittler hat am Tag der Deutschen Einheit mit großem Vorsprung den Quoten-Sieg eingefahren: Durchschnittlich 6,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer machten einen neuen Fall der ZDF-Krimireihe "Der Kommissar und der See" zum Tagessieger und trieben den Marktanteil auf hervorragende 26,7 Prozent. Von solchen Sphären blieb der Film beim jungen Publikum zwar ein ganzes Stück entfernt, doch mit einem Marktanteil von 7,6 Prozent lief es auch hier zumindest ordentlich.

Insgesamt erreichte "Der Kommissar und der See" zur besten Sendezeit mehr als doppelt so viele Menschen wie der Bully-Film "Ballon", der am Dienstagabend im Ersten zu sehen war. Mit 3,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erreichte der Sender dennoch gute 13,5 Prozent Marktanteil. Bemerkenswert: Bei den 14- bis 49-Jährigen ging "Ballon" als größter "Sommerhaus"-Verfolger hervor - und erzielte mit durchschnittlich 10,1 Prozent einen deutlich höheren Marktanteil als vor drei Jahren bei seiner Free-TV-Premiere in Sat.1.

Die vierte Staffel von "Babylon Berlin" ging danach solide weiter - zumindest gemessen am späten Sendeplatz: Um 22:09 Uhr sahen zunächst 1,90 Millionen Menschen zu, ehe eine weitere Folge der Serie gegen 23 Uhr schließlich von 1,68 Millionen gesehen wurde. Das war jedoch die niedrigste Reichweite, die "Babylon Berlin" jemals verzeichnete. Zu diesem Zeitpunkt lag der Marktanteil aber trotzdem bei guten 13,3 Prozent, während bei den 14- bis 49-Jährigen allerdings nur 5,6 Prozent drin waren. Bleibt abzuwarten, ob der Abwärtstrend beim Finale am Mittwochabend noch einmal gestoppt werden kann.

Während das ZDF derweil auch mit Blick auf die Tagesmarktanteile am Feiertag vorne lag, lief es für ZDFneo ebenfalls richtig gut. Auf durchschnittlich 4,3 Prozent brachte es der Spartensender beim Gesamtpublikum - ein Erfolg, der nicht zuletzt den Karl-May-Verfilmungen zu verdanken ist. So lockte "Winnetou und das Halbblut Apanatschi" im Vorabendprogramm durchschnittlich 960.000 Personen vor den Fernseher und auch in der Primetime überzeugten die "Winnetou"-Filme: Direkt um 20:15 Uhr erreichte der erste Teil im Schnitt 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt