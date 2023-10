Nachdem "Das Sommerhaus der Stars" - gemessen an vorläufig gewichteten Werten - in der vergangenen Woche nur mit Mühe einen zweistelligen Marktanteil in der Zielgruppe schaffte, zeigte sich die RTL-Realityshow diesmal wieder srpübar erholt. Mit 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren ging das Format in der Zielgruppe als Spitzenreiter hervor und steigerte sich auf überzeugende 13,2 Prozent Marktanteil. Mehr junge Menschen verzeichnete am Feiertag nur die "Tagesschau".

Auch insgesamt zeigte sich das "Sommerhaus" wieder erholt: Mit 1,80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern stellte das Format sogar einen neuen Reichweiten-Bestwert für die laufende Staffel auf. Das Zusammenspiel mit dem Spielfilm "Knight and Day" klappte dagegen nicht so recht: Mehr als ein Marktanteil von 8,1 Prozent war für RTL im weiteren Verlauf des Abends in der klassischen Zielgruppe nicht drin. Und auch "Bauer sucht Frau International" tat sich am Vorabend schwer: Zwar erreichte die Vorstellung der neuen Bauern insgesamt immerhin 1,74 Millionen Menschen, doch der Zielgruppen-Marktanteil belief sich auf übersichtliche 7,8 Prozent.

Völlig desolat schnitt unterdessen ProSieben in der Primetime ab: Auf gerade mal 4,2 Prozent Marktanteil brachte es der neue "Green Seven Report" in der Zielgruppe, womit ProSieben zur besten Sendezeit auf Augenhöhe mit "Armes Deutschland" bei RTLzwei und "Shrek der Dritte" bei Kabel Eins landete. Insgesamt war der Sender sogar das Schlusslicht unter den Vollprogrammen, denn lediglich 380.000 Personen interessierten sich für die Reportage. Hier lag der Marktanteil sogar bei völlig desolaten 1,5 Prozent.

Kein Wunder also, dass auch Klaas Heufer-Umlauf danach nichts mehr reißen konnte: "Late Night Berlin" erreichte danach - wie schon in den beiden Wochen zuvor - im Schnitt nur 180.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Zielgruppe sackte die Quote auf 3,8 Prozent ab. Besserung dürfte wohl erst in zwei Wochen eintreten, wenn im Vorfeld von "Late Night Berlin" neue Folgen von "Joko & Klaas gegen ProSieben" laufen werden.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt