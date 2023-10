am 04.10.2023 - 09:17 Uhr

Eigentlich waren die Spielfilme mit Bud Spencer und Terence Hill in den vergangenen Jahren im ProSiebenSat.1-Universal vor allem bei Kabel Eins zu sehen - diesmal aber musste der Sender zurückstecken und dem noch immer schwächelnden Sat.1 die Klassiker überlassen. Und das hat sich für Sat.1 durchaus ausgezahlt: Den über Stunden hinweg ausgestrahlten Streifen ist es zu verdanken, dass Sat.1 am Tag der Deutschen Einheit mit einem Tagesmarktanteil von 9,6 Prozent die Marktführerschaft ergatterte und damit hauchdünn vor RTL durchs Ziel kam.

Den Grundstein für den Erfolg legte Sat.1 vor allem tagsüber: So erzielte "Der Supercop" schon um kurz nach 10 Uhr im Schnitt stolze 14,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe "Die Miami Cops" im Anschluss mit 12,2 Prozent überzeugten. Am Nachmittag wiederum punkteten "Sie nannten ihn Mücke" und "Buddy haut den Lukas" jeweils mit 10,2 Prozent, ehe sich "Banana Joe" um 18:00 Uhr noch einmal auf 12,4 Prozent steigerte. Insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt im Schnitt 1,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher mit dabei. Das wiederum beflügelte auch "Newstime", das ab 19:55 Uhr auf 1,24 Millionen Menschen sowie 9,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam.

In der Primetime blieb Sat.1 dagegen einstellig, schlug sich mit weiteren Spencer-und-Hill-Filmen aber ebenfalls gut: Immerhin 8,0 Prozent betrug der Marktanteil für "Das Krokodil und sein Nilpferd" um 20:15 Uhr, insgesamt schalteten 1,25 Millionen Menschen ein. Später am Abend steigerte sich "Zwei bärenstärke Typen" auf 9,9 Prozent, ehe die Sat.1-Marktanteile mit erneuten Wiederholungen der beiden Abendfilme bis tief in die Nacht hinein noch einmal auf bis zu 14,5 Prozent anzogen.

Von solchen Quoten blieb Kabel Eins am Dienstag meist ein ganzes Stück entfernt. Hier sorgte jedoch der Animationsfilm "Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück" im Vorabendprogramm mit 7,3 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 720.000 Personen für einen schönen Erfolg. "Shrek der Dritte" kam um 20:15 Uhr dagegen nicht über 4,0 Prozent hinaus. Allerdings war auf "Scary Movie" danach mit ordentlichen 5,6 Prozent noch einmal Verlass.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt