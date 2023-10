Der Primetime-Verlauf: ARD profitiert hintenraus massiv

Die Verlaufskurve des Films "Ballon" im Ersten ist recht schwankend gewesen - vor allem im direkten Vergleich mit dem zur gleichen Zeit ausgestrahlten ZDF-Krimi. Grundsätzlich hat der Streifen aber die meiste Zeit über die Zuschauerinnen und Zuschauer gehalten, die einmal eingeschaltet hatten. Einen großen Push in der Verlaufskurve gab es gegen 21:45 Uhr, als der Krimi im ZDF zu Ende war und offenbar viele Menschen umschalteten. Später ging bei RTL das "Sommerhaus" in die Pause und auch hier konnte Das Erste offensichtlich profitieren. Nach dem Ende des Films suchten viele Zuschauerinnen und Zuschauer allerdings das Weite.

Der Vorabend-Verlauf: RTL-Bauern halten Publikum besser

"RTL Aktuell" hat am Vorabend beim Kölner Privatsender einmal mehr für einen starken Einschaltimpulse gesorgt. Anders als sonst ging es danach aber nicht sehr weit nach unten, stattdessen konnte "Bauer sucht Frau International" offenbar viele Menschen bei der Stange halten. So ist der übliche Verlaufs-"Berg" nicht ganz so klar definiert wie sonst. Das Erste tat sich derweil über weite Strecken des Vorabend hinweg schwer damit, Publikum einzusammeln. Erst nach 19 Uhr zeigte der Trend kontinuierlich nach oben.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Starkes WBD

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Mit 17 Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte war WarnerBros. Discovery am Feiertag besonders stark unterwegs. Normalerweise kommt die Sendergruppe auf spürbar weniger erreichte Haushalte. Damit war man am Dienstag auch die klare Nummer drei am Markt.

Werbe-Ranking: Waipu.TV setzt auf WBD

Ein Unternehmen, das am Feiertag sehr präsent auf den WBD-Sendern war, ist die Exaring AG. Die schaltete insgesamt 156 Spots für die Internet-TV- und VoD-Plattform waipu.TV, das entsprach einer Bruttoreichweite in Höhe von rund 68 XRP. Damit kam waipu.TV auf Platz neun der reichweitenstärksten Marken des Tages. Fast die Hälfte aller Werbeschaltungen entfiel auf die WBD-Sender, ganz vorne lag DMAX mit rund 18 Prozent aller Spots.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.