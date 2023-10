Zumindest die linearen Quoten des mit großen Erwartungen verbundenen RTL-Neustarts "Die Verräter" zeigen in die falsche Richtung: In Woche 3 waren noch 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer übrig, im Vergleich zur Vorwoche kamen damit weiter rund 80.000 abhanden, in Woche 1 hatten noch über 1,9 Millionen zugesehen. Beim Gesamtpublikum reichte es damit diesmal noch für einen Marktanteil von 5,8 Prozent.

Nachdem sich "Die Verräter" in der vergangenen Woche immerhin beim jungen Publikum noch stabil halten konnte, ging es auch in der Altersgruppe 14-49 diesmal spürbar bergab. Der Marktanteil sank um 1,8 Prozentpunkte auf nun 8,8 Prozent - und damit unter den Senderschnitt. Das reichte am Mittwochabend nur für Rang 3 in dieser Altersgruppe - gut lachen hatte man dagegen in Unterföhring, weil sowohl ProSieben als auch Sat.1 davor lagen.

Für ProSieben gilt das allerdings nur für den Start in den Abend, wo "TV Total" zwar nicht ganz die hervorragenden Quoten der Vorwoche wiederholen konnte, mit 13,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber trotzdem erneut sehr stark unterwegs war. Insgesamt sahen dort im Schnitt 1,28 Millionen Menschen zu. "Zervakis & Opdenhövel. Live." steigerte sich dort im Anschluss dann zwar auf einen Bestwert in diesem Herbst, mit 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag er trotzdem auf überschaubarem Niveau. Die Reichweite sank auf im Schnitt 0,52 Millionen, ehe "Uncovered" sich danach mit nur noch 0,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Zielgruppen-Marktanteil von 5,2 Prozent zufrieden geben musste.

Sat.1 hielt mit dem "Großen Backen" das Publikum wesentlich länger bei der Stange, die Sendung dauerte schließlich bis 22:49 Uhr und erzielte bis zu dieser Zeit im Schnitt einen starken Marktanteil von 11,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und damit den zweitbesten Wert dieser Staffel bislang. 1,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatte insgesamt im Schnitt eingeschaltet. Bedenkt man, dass sowohl Sat.1 als auch RTL inzwischen die Altersgruppe 14-59 als eigentliche relevante Vergleichs-Zielgruppe auserkoren haben, dann war dort das Rennen wesentlich enger: Beide Sender erreichten mit ihrer Primetime-Sendung in dieser Altersgruppe identische Reichweiten von 0,8 Millionen, fürs "Große Backen" fiel der Marktanteil aufgrund der längeren Laufzeit mit 8,3 Prozent allerdings etwas höher aus als für "Die Verräter", die 8,1 Prozent erreichten. Primetime-Marktführer war hier - ebenso wie beim Gesamtpublikum - aber Das Erste mit dem Film "Nach uns der Rest der Welt".

